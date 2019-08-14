На Камчатке танки морской пехоты "уничтожили" пулеметные расчеты

На Камчатке танкисты бригады морской пехоты провели боевую стрельбу на учебно-тренировочном комплексе "Радыгино".

Для выполнения упражнений колонна Т-80БВ, в прошлом году поступивших на вооружение береговых войск ТОФ, совершила марш из пункта на артиллерийский полигон.

- Экипажи танков нанесли удары по движущимся и статичным мишеням, которые имитировали боевую технику условного противника: танки, автомобили с зенитной установкой, а также пулеметные расчеты, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Стрельбу вели из танковых пушек, зенитных пулеметов и пулеметов ПКТ по целям на дальности от 600 до двух тысяч метров.