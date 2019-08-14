Пострадавшие в ДТП в Якутии находятся в тяжелом состоянии

Четверо пострадавших в аварии на федеральной трассе "Лена" в Якутии находятся в тяжелом состоянии.

- Состояние одного из пострадавших крайне тяжелое. Он прооперирован. У одного пациента состояние тяжелое, еще у двоих - стабильно тяжелое, - сообщили ТАСС в Нерюнгринской районной больнице.

Напомним, ДТП произошло вчера на 379-м километре дороги. Столкнулись Toyota Mark II и КАМАЗ. В легковушке находились девять человек, в том числе несколько подростков 16-17 лет.

Компания молодых людей поймала машину, чтобы доехать из Нерюнгри в поселок Чульман. Их не смутило то, что в салоне уже сидело несколько человек: юноши и девушки разместились на коленях друг у друга.

Как рассказал водитель грузовика, Mark II выехал на полосу встречного движения. Мужчина, находившийся за рулем КАМАЗа, пытался избежать столкновения и даже остановился, но это не помогло. Четверо пассажиров японского авто и водитель погибли.

Вдова водителя сообщила, что он занимался частным извозом. Был ли мужчина пьян в момент аварии, установит экспертиза.