В магазинах Владивостока, Хабаровска, Москвы, Калининграда и некоторых других городов появилась книга "Камрань, или Невыдуманные приключения подводников во Вьетнаме". Ее автор, приморец Юрий Крутских, семь с половиной лет прослужил на подводных лодках. Он уверяет, что все описанное в книге - правда на 95,5 процента.

Юрий Николаевич, название книги отсылает к старой советской комедии, настраивая читателя на игривый лад. Между тем уже в первой главе речь идет об аварийной ситуации, которая могла закончиться гибелью экипажа. Это ваш личный опыт?



Юрий Крутских: Да. Погружение и аварийное всплытие запечатлелись в памяти, как на кинопленке. Эти десять минут показались мне несколькими кошмарными часами. Я не стал передавать все испытанные тогда эмоции. Наоборот, с помощью юмора попытался сгладить остроту ситуации, иначе меня обвинили бы в чернухе. Цель была - показать боевой дух офицеров, моих товарищей, которые пошли на флот по зову сердца.

Я окончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени адмирала Макарова в 1988 году, служил на подводной лодке. Уволился в 1996-м, когда мы перестали ходить в море. На дежурствах играли в шахматы. Не было топлива, корабли начали продавать на металлолом. В итоге я не выдержал и, не дослужив до пенсии полтора года, ушел в отставку.

Из главы "Аварийное всплытие"

- Аварийная тревога! Поступление воды в пятый отсек! Аварийное всплытие!



Я физически ощущаю, как шевелятся на голове в секунду намокшие волосы, и надпочечники, пульсируя и сокращаясь, вбрасывают в кровь все новые и новые порции адреналина.



- Этого еще не хватало… Как же так?.. Неужели это все?..



- Помоги, Господи! - наконец-то обретаю я способность связно мыслить и обращаюсь к тому, в кого никогда не верил и о ком никогда до сей поры не вспоминал: - Помоги нам выбраться! Господи… Помилуй!!!

- Характеры офицеров, как и характеры матросов списаны процентов на 90 с реальных людей. Фамилии, конечно, изменены, но те, кто себя узнавал, претензий не предъявляли. Только кто-то из матросов посетовал: "Что же вы, Юрий Николаевич, так нас не любили?". Да не в этом дело. Мне, младшему лейтенанту, только пришедшему на флот, было тяжело завоевать авторитет, ведь в то нелегкое время отношения между матросами и офицерами были сложными. Приветствовался всеобщий пацифизм. В ход шли лозунги: "У нас нет врагов, все - друзья", "Армия не нужна". У матросов отсутствовал моральный стимул к службе, и вели они себя соответствующе. Но полной картины происходящего вы в книге не найдете, все по той же причине - не хотелось получить обвинений в чернухе.

Как возникла идея книги? Служили сотни тысяч, но за перо берутся единицы.



Юрий Крутских: После ухода со службы я затосковал. Столько было мыслей, воспоминаний, типажей, фактуры. Постепенно все стало забываться, но спустя годы мне стали сниться сны. Почти каждую ночь я видел подводную лодку, сослуживцев, какие-то ситуации... Даже забеспокоился - а может, мне надо обратиться к врачу? Для начала стал записывать сны, и примерно через месяц-два они прекратились, а я, перечитав записи, увидел, что из некоторых получились почти готовые рассказы. Поддержала супруга, сказав: "Пиши еще. Нет снов - вспоминай, сочиняй".

"Я хотел показать боевой дух офицеров, моих товарищей, которые пошли на флот по зову сердца"

В книге есть моменты, которые кажутся выдуманными. Например, история с поисками автомата на морском дне, превратившимися в кладоискательство.



Юрий Крутских: Это стопроцентная правда. Матрос-разгильдяй уронил автомат, и мы спускались за ним на морское дно. Причем достали еще и американскую винтовку. А рядом обнаружили старинную медную паровую машину, которую не смогли поднять. Все это описано в книге.

Из главы "Утраченные иллюзии"

Найденный неучтенный АК-47 после недельного вымачивания в солярке мы благополучно разобрали, отчистили. Не в пример американской винтовке М-16 он прекрасно сохранился. Но стрелять из него мы не решились - мало ли что. Брали с собой на пляж и в дальние прогулки вдоль побережья как средство психологического воздействия. Видя, что мы ребята серьезные, местное население выказывало нам особое почтение и даже не пыталось что-то украсть.



Паровая машина в целости и сохранности осталась лежать на дне. Если есть на свете какой-нибудь безумный коллекционер, собирающий паровые машины древних пароходов, я готов совершенно безвозмездно подарить ему свою находку и указать ее точное местонахождение.

Помимо персонажей-людей в книге есть два неодушевленных героя - подводная лодка и вьетнамское местечко Камрань, где была советская военная база. Так и задумывалось?



Юрий Крутских: Да. В Камрань мы ходили на дизель-электрической подводной лодке проекта 641. Она небольшая - всего 75 метров в длину, недоработанная в плане жилищно-бытовых условий, но одна из лучших в мире по своим возможностям. Ее автономность была даже выше, чем у некоторых атомных субмарин. В надводном положении без дозаправки она могла обойти весь земной шар.

В Камрань меня тянуло, потому что мой отец работал механиком на судне вспомогательного флота, и его буксир СБ-28 в 1980 году участвовал в подготовке строительства советской базы. Вернувшись из годичной командировки, папа много рассказывал о Вьет­наме. Я загорелся. Попасть туда хотел не из-за экзотики, а чтобы служить на переднем крае защиты нашего Отечества. Считалось, что корабли, находившиеся там, должны первыми вступать в бой.

Вы позднее бывали во Вьетнаме?



Юрий Крутских: В прошлом году ездил туристом на курорт Нячанг, расположенный рядом с Камранью. Надеялся побывать на базе, где служил. Бесполезно. Сейчас там стоят подводные лодки. Самолет, заходя на посадку, проходил над знакомыми местами, но от тех времен ничего не осталось - ни казарм, ни капитальных строений, разве что пара пирсов.

Нячанг изменился колоссально. Тогда это был небольшой рыбацкий городок - несколько улиц с двухэтажными домами в центре да хижины на окраинах, а сейчас большой курорт с высотными гостиницами.

По возвращении из Вьетнама на меня снова нахлынули воспоминания, и я написал несколько дополнительных глав ко второй части книги, которая практически готова.