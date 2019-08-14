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14.08.2019,  
14:40
Текст:  Антон Валагин

Ракетоносцы РФ разместили в 20 минутах полета от США

Два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили дальний перелет с базы под Саратовом на аэродром Анадырь на Чукотке.

Продолжительность полета составила более восьми часов, Ту-160 преодолели свыше шести тысяч километров, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минобороны РФ. Перелет состоялся в рамках плановых летно-тактических учений.

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
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В августе 2018 года стратегические ракетоносцы уже летали на Анадырь - местный аэродром модернизирован и может принимать такие крупные самолеты, как Ту-160.

Помимо отработки навыка дальних перелетов, прибытие "Белых лебедей" на Чукотку демонстрирует возможность России размещать носители ядерного оружия в непосредственной близости от США. От Анадыря до Аляски менее 600 километров - для Ту-160 это 20 минут ходу вместе со взлетом и набором высоты.

Более того, возможности ракет, которые несет самолет, позволяют пускать их, не выходя из воздушного пространства России. При необходимости первоочередной целью ракетоносцев может стать размещенные на Аляске радары и стартовые позиции перехватчиков противоракетной обороны США.

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