В Хабаровском крае медведь украл покойника с кладбища

Медведь раскопал могилу на кладбище в Комсомольске-на-Амуре и унес тело покойного. Инцидент произошел на территории микрорайона Старт. Сообщение об этом поступило в городской отдел полиции в среду.

- На место выезжала следственно-оперативная группа, кинолог и охотовед. Были обнаружены следы медведя, - рассказал РИА Новости представитель УМВД.

Тело усопшего, по его словам, пока не нашли. Правоохранители начали проверку, после которой будет принято процессуальное решение.

Как уточнил начальник отдела краевого минприроды Юрий Колпак, специалисты ведомства обнаружили зверя и застрелили его.