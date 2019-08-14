В Хабаровском крае подняли по тревоге около 2 тысяч военных

Зенитчиков войск противовоздушной обороны в Хабаровске подняли по тревоге для проверки боевой готовности. Около двух тысяч военнослужащих перебазировались в районы сосредоточения со 150 единицами техники.

"Специалистам войск противовоздушной обороны предстоит совершить марш комбинированным способом на специализированный полигон Телемба в Бурятии, где они выполнят боевые пуски ракет", - рассказали ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа.

Около сотни электронных пусков планируется провести в первой половине сентября.

После прибытия в Бурятию хабаровским зенитчикам предстоит разбить и замаскировать на полигоне полевой лагерь, организовать систему управления дивизионами и приступить к боевому дежурству. Во время учений они будут отслеживать воздушные цели "противников".