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14.08.2019 11:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье памятник героям ВОВ после скандала будет без рисунков

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Валерий Ветелкин Фото: Валерий Ветелкин
Фото: Валерий Ветелкин

На обновленном памятнике, посвященном героям Великой Отечественной войны, в селе Дипкун Амурской области, не будет изображения воинов.

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Как сообщила РИА Новости и.о. главы администрации поселка Ирина Сокольникова, сейчас панно переделывают. Планируется, что на нем будет лишь изображение геральдики. Теперь утверждать макет будут депутаты района и, возможно, общественники.

Напомним, накануне появилась информация о том, что на монументе изображены солдаты НАТО. Обелиск, расположенный в самом центре Дипкуна, привели в порядок перед Днем Победы. Обновили панно, нарисовав на нем черные силуэты военных. У них не было видно лиц, но хорошо просматривались каски и автоматы за плечами. Именно по очертанию стволов местные жители и опознали чужеземцев. Нарисованные мушка и подствольный гранатомет оружия характерны для американских автоматов М-16 (американских автоматических винтовок).

- До этого монумент находился в таком убогом состоянии! Его отремонтировали, покрасили, положили рядом новую плиточку к 45-летию БАМа. Ну и заказали вот эту новую вывеску у фирмы из Благовещенска. А одобрила макет глава местного сельского совета, - рассказывал "РГ" депутат райсовета Тындинского района Валерий Ветелкин.

Сначала никто ничего не заметил, картина благополучно встретила праздник 9 мая. А ближе к лету местные жители, отгуляв праздники, увидели неладное и начали сильно негодовать по этому поводу: "Кому мы возлагали цветы? Кому мы дань уважения отдаем?".

Ветелкин обратился к председателю Тындинского районного совета депутатов. Они написали запрос в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия области.

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- Мне ответили, что памятник не значится в реестре культурного наследия, так как с момента его установки прошло не так много лет. Да, они признали, что это вопиющий случай, но сделать ничего не могли с этим. Мы не остановились, начали распространять эту информацию через местные СМИ, - отметил депутат.

Несмотря на то, что вывеску после разразившегося скандала убрали, ситуацией заинтересовалась городская прокуратура. Она проверяет эффективность расходования бюджетных средств на ремонт памятника.

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