В Забайкалье началась подготовка к пожароопасному сезону

Забайкалье активно готовится к сезону лесных пожаров.

Для защиты населенных пунктов и молодых посадок леса от возможных возгораний проводится опашка минерализованных полос, сообщается на сайте правительства края.

Сейчас пройдено 534 километра. До конца августа предстоит охватить еще 665 километров.

В работе используют тракторы ДТ-75 с бульдозерным оборудованием и колесные Беларус-892. Первая модель предназначена для использования в агрегате с прицепными гидрофицированными, полунавесными и навесными машинами при дорожных, землеройных и сельскохозяйственных работах. Вторая - для подготовки почвы к пожароопасному сезону.