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14.08.2019 12:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье началась подготовка к пожароопасному сезону

Текст: Дина Непомнящая
Забайкалье активно готовится к сезону лесных пожаров.

Для защиты населенных пунктов и молодых посадок леса от возможных возгораний проводится опашка минерализованных полос, сообщается на сайте правительства края.

Забайкалье получит 375 млн рублей на ремонт дорог после наводнения

Сейчас пройдено 534 километра. До конца августа предстоит охватить еще 665 километров.

В работе используют тракторы ДТ-75 с бульдозерным оборудованием и колесные Беларус-892. Первая модель предназначена для использования в агрегате с прицепными гидрофицированными, полунавесными и навесными машинами при дорожных, землеройных и сельскохозяйственных работах. Вторая - для подготовки почвы к пожароопасному сезону.

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