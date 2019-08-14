Забайкалье получит 375 млн рублей на ремонт дорог после наводнения

Глава кабинета министров РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Забайкальскому краю средств из федерального бюджета. Они пойдут на приведение в порядок автомобильных дорог и мостов, которые пострадали из-за паводка в прошлом году.

- На восстановление дорожной инфраструктуры регион получит 375 миллионов рублей. Эта та потребность, которая необходима на 2019 год. Так, в этом году нам предстоит восстановить 22 моста и 117 километров дорог: в Нерчинском, Красночикойском, Тунгокоченском и Дульдургинском районах. Часть работ уже выполнены за счет средств дорожного фонда региона в прошлом году, - рассказал заместитель председателя регионального правительства Виктор Паздников.

Глава Забайкальского края Александр Осипов подчеркнул, что выделенные средства важны для региона.

- Необходимо отремонтировать инфраструктуру пострадавших населенных пунктов - мосты и дороги. Это все в конечном итоге скажется на улучшении социально-экономического положения в крае и качестве жизни людей, - отметил Осипов.

Напомним, в результате паводка в прошлом году было повреждено 182 километра автомобильных дорог регионального и местного значения, 36 мостов и 49 водопропускных труб. В 2018-м успели восстановить 109 объектов.