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14.08.2019 11:51
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Забайкалье получит 375 млн рублей на ремонт дорог после наводнения

Текст: Валерий Голубев
Глава кабинета министров РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Забайкальскому краю средств из федерального бюджета. Они пойдут на приведение в порядок автомобильных дорог и мостов, которые пострадали из-за паводка в прошлом году.

- На восстановление дорожной инфраструктуры регион получит 375 миллионов рублей. Эта та потребность, которая необходима на 2019 год. Так, в этом году нам предстоит восстановить 22 моста и 117 километров дорог: в Нерчинском, Красночикойском, Тунгокоченском и Дульдургинском районах. Часть работ уже выполнены за счет средств дорожного фонда региона в прошлом году, - рассказал заместитель председателя регионального правительства Виктор Паздников.

Александр Осипов: Дальний Восток - это крупнейшая стройка страны

Глава Забайкальского края Александр Осипов подчеркнул, что выделенные средства важны для региона.

- Необходимо отремонтировать инфраструктуру пострадавших населенных пунктов - мосты и дороги. Это все в конечном итоге скажется на улучшении социально-экономического положения в крае и качестве жизни людей, - отметил Осипов.

Напомним, в результате паводка в прошлом году было повреждено 182 километра автомобильных дорог регионального и местного значения, 36 мостов и 49 водопропускных труб. В 2018-м успели восстановить 109 объектов.

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