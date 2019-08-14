Юбилейная, 40-я регата "Кубок Р. Е. Алексеева", завершившаяся 11 августа, стала самой массовой за всю историю соревнований.

На старты в общей сложности вышли экипажи 64 яхт, приехавшие на Горьковское море из Москвы, Ярославля, Санкт-Петербурга и многих других городов России. Одновременно с регатой прошли два чемпионата России в классах яхт четвертьтонник и Open 800.

Впрочем, хоть чемпионатов всего два, победителей определили в пяти группах: кроме результатов яхт классов четвертьтонник и Open 800 учитывались очки, набранные экипажами полутонников и судов так называемых "номинаций" ORC (Offshore racing congresse - конгресс по морским гонкам. - Прим. ред.) и РПО (региональные правила обмера).

Татьяна Ростиславовна Алексеева, дочь конструктора-разработчика судов на подводных крыльях Ростислава Евгеньевича Алексеева, на открытии регаты отметила, что фундаментом всей творческой деятельности отца послужил парусный спорт. Если бы он не начал заниматься им и так близко не познакомился со стихиями воды и ветра, то не стал бы изобретателем скоростного флота.

По словам Татьяны Алексеевой, именно на яхтах Ростислав Евгеньевич уловил те тонкости и нюансы, которые потом использовал в инженерной деятельности. Она напомнила, что в 1979 году Алексеев организовал первую парусную регату и сам был главным судьей.

Конструктор увлек парусом и своих родственников. На завершившейся регате Юрий Сулоев, капитан яхты "Кредо", чуть-чуть не дотянул до тройки призеров в классе полутонник, а его сын и внук Алексеева - Глеб Сулоев привел экипаж к серебру в классе Open 800, командуя яхтой "Восток".

Оценивая общий уровень завершившихся соревнований, Глеб Сулоев отметил:

- Регата интересна участникам благодаря сочетанию нескольких факторов. Удобное время проведения, удачная акватория, расположенная в центре России. Но самое главное - "намоленность" места. Чем старше регата, тем престижнее она становится.