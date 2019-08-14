Проектный институт из Санкт-Петербурга до конца декабря разработает проект редевелопмента улицы Ильинской. В переводе с английского термин "редевелопмент" означает "процесс вторичного, как правило, комплексного развития отдельных объектов недвижимости, группы зданий или территорий".

Пока на Ильинке скучно: памятники истории и архитектуры не особо-то привлекают туристов. Фото: Николай Нестеренко

Как сообщило правительство Нижегородской области, питерские специалисты в сфере градостроительства стали победителями конкурса, в котором кроме них участвовали еще пять проектных и консалтинговых организаций России и Белоруссии.

- Глобальная цель проекта редевелопмента - комплексное обновление значимых городских территории? для повышения качества городской среды и создания новых социально-экономических и культурных сценариев. Район Започаинья (Ильинская - часть этого района. - Прим. ред.) - уникальная территория, а сам проект по комплексности подхода и масштабу - первый в своем роде в России. Поэтому на разработчиках лежит большая ответственность, - говорит Дарья Шорина, директор "Института развития городской среды Нижегородской области".

Цена контракта составила чуть более 22 миллионов рублей, средства на разработку документации выделены из бюджета Нижегородской области.

Напомним, что о возрождении Започаинья и улицы Ильинской в частности власти региона задумываются с начала XXI века. Последний разговор на эту тему состоялся год назад - "РГ-Неделя" рассказала о нем в статье "Ильинке на Ильин день" (номер от 2 августа 2018-го).

Тогда межведомственная комиссия с участием чиновников регионального правительства провела на Ильинке выездное совещание по возрождению улицы и прилегающих к ней кварталов исторического центра Нижнего Новгорода. И констатировала: за фасадами Ильинки немало заросших кустарником площадок, аварийных нежилых зданий и несанкционированных свалок.

- Концепцией развития кварталов исторического центра будет предусмотрено сохранение зданий - объектов культурного наследия (ОКН), - отметила тогда Надежда Преподобная, занимавшая на тот момент пост руководителя управления государственной охраны ОКН. - Также запланировано воссоздание в первоначальном облике домов, не являющихся ОКН, ремонт которых нецелесообразен.

Импульсом для прошлогоднего всплеска интереса к Ильинке послужило выездное совещание в Нижнем Новгороде с участием и.о. (на тот момент) министра экономического развития РФ Максима Орешкина, посвященное вопросу разработки Концепции по сохранению и развитию исторических центров городов России. Пилотный проект решили реализовать на примере улицы Ильинской. Главная его цель - восстановить самобытный облик старого Нижнего, создать на основе исторических кварталов благоустроенные общественные пространства, соответствующие современным требованиям комфортной городской среды, и тем самым расширить туристические маршруты.

Справка "РГ"

На улице Ильинской из 169 расположенных здесь зданий 49 являются объектами культурного наследия. Также здесь находятся 53 ценных объекта историко-градостроительной среды.