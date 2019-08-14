Саранский "Биохимик" зарегистрировал препараты нового поколения

Саранский завод "Биохимик" первым из отечественных производителей лекарств зарегистрировал еще два препарата нового поколения. Получение регистрационных удостоверений эксперты назвали настоящим прорывом для российской фармотрасли.

Как уже писала "РГ", на недавней встрече главы Мордовии Владимира Волкова с председателем совета директоров группы "Промомед" Петром Белым отмечалось, что главным направлением деятельности предприятия должны стать разработка и запуск в производство полностью отечественных лекарств.

- Сегодня на различных этапах разработки и освоения находятся 150 лекарственных препаратов различных фармацевтических групп. Среди них - новейшие антибиотики пятого поколения. В этом году уже получено 27 регистрационных удостоверений на новые препараты. Важно, что большая часть препаратов относится к импортозамещающим. Эту работу нужно обязательно продолжить, - подчеркнул Владимир Волков.

Уже в сентябре предприятие приступит к выпуску нового нестероидного противовоспалительного средства. По прогнозам специалистов компании, появление отечественного производства этого препарата значительно снизит стоимость терапии по лечению ревматологических заболеваний.

Вторая фармацевтическая новинка используется в анестезиологии и ревматологии и обладает седативным эффектом. Этот препарат смело можно назвать самым новым из всех средств, используемых для седации в практике анестезиологии и реаниматологии.

По мнению экспертов, новые препараты от саранских производителей лекарств способны существенно повысить эффективность лечения и улучшить качество жизни пациентов.

Компетентно

Марина Журавлева, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист клинический фармаколог, заместитель директора центра клинической фармакологии Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России:

- Симптоматические обезболивающие средства играют важную роль при лечении социально значимых заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, воспалительного характера - таких, как ревматоидный артрит. И дело не только в качестве жизни. По данным исследований, оказалось, что регулярное применение нестероидных противовоспалительных препаратов снижает риск гибели от кардиоваскулярных катастроф. Производство нового отечественного препарата является важным звеном в обеспечении медицинского сообщества наиболее современными, востребованными, доступными и безопасными лекарственными препаратами, позволяющими повысить продолжительность жизни населения.

Николай Шухтин, кандидат медицинских наук Больницы Пущинского научного центра РАН:

- Проблеме седации всегда уделяется много внимания, особенно в отделениях интенсивной терапии. Новый препарат обладает важной способностью обеспечивать седацию в "сотрудничестве с пациентом". Доступность качественного препарата российского производства является важным прорывом для отечественной анестезиологии.