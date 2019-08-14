Саранский "Биохимик" зарегистрировал препараты нового поколения

Как уже писала "РГ", на недавней встрече главы Мордовии Владимира Волкова с председателем совета директоров группы "Промомед" Петром Белым отмечалось, что главным направлением деятельности предприятия должны стать разработка и запуск в производство полностью отечественных лекарств.
- Сегодня на различных этапах разработки и освоения находятся 150 лекарственных препаратов различных фармацевтических групп. Среди них - новейшие антибиотики пятого поколения. В этом году уже получено 27 регистрационных удостоверений на новые препараты. Важно, что большая часть препаратов относится к импортозамещающим. Эту работу нужно обязательно продолжить, - подчеркнул Владимир Волков.
Уже в сентябре предприятие приступит к выпуску нового нестероидного противовоспалительного средства. По прогнозам специалистов компании, появление отечественного производства этого препарата значительно снизит стоимость терапии по лечению ревматологических заболеваний.
Вторая фармацевтическая новинка используется в анестезиологии и ревматологии и обладает седативным эффектом. Этот препарат смело можно назвать самым новым из всех средств, используемых для седации в практике анестезиологии и реаниматологии.
По мнению экспертов, новые препараты от саранских производителей лекарств способны существенно повысить эффективность лечения и улучшить качество жизни пациентов.
Марина Журавлева, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист клинический фармаколог, заместитель директора центра клинической фармакологии Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России:
- Симптоматические обезболивающие средства играют важную роль при лечении социально значимых заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, воспалительного характера - таких, как ревматоидный артрит. И дело не только в качестве жизни. По данным исследований, оказалось, что регулярное применение нестероидных противовоспалительных препаратов снижает риск гибели от кардиоваскулярных катастроф. Производство нового отечественного препарата является важным звеном в обеспечении медицинского сообщества наиболее современными, востребованными, доступными и безопасными лекарственными препаратами, позволяющими повысить продолжительность жизни населения.
Николай Шухтин, кандидат медицинских наук Больницы Пущинского научного центра РАН:
- Проблеме седации всегда уделяется много внимания, особенно в отделениях интенсивной терапии. Новый препарат обладает важной способностью обеспечивать седацию в "сотрудничестве с пациентом". Доступность качественного препарата российского производства является важным прорывом для отечественной анестезиологии.