Саранский "Биохимик" зарегистрировал препараты нового поколения

Новости

Вышел трейлер экранизации песни Джорджа Майкла - с Эмилией Кларк 16:00
Технологические проекты для господдержки выберет межведомственная комиссия 16:00
В каких городах самые дешевые квартиры-студии в новостройках 15:56
В Санкт-Петербурге загорелись торговые павильоны с автотоварами 15:54
В Подмосковье мужчина признался в убийстве тещи 10 лет назад 15:53
В Кузбассе задержали дебошира, поджегшего полицейского 15:51
В Белогорском районе Крыма сгорело 150 гектаров леса 15:47
Руни вылечится от алкоголизма ради семьи 15:46
АвтоВАЗ не сертифицировал Lada Granta для учеников и инвалидов 15:45
В Рязани открылся самый большой в стране музей Солженицына 15:38
Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно 15:37
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию 15:36
В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе 15:34
В Санкт-Петербурге итальянских туристов стало вдвое больше 15:34
Москвич сдал в ломбард взятый в аренду Mercedes 15:32
На Кубани по факту ДТП с пятью погибшими возбуждено дело 15:30
БК "Химки" приобрели шведского форварда из НБА 15:28
Под Ачинском возобновили движение поездов 15:28
Представитель Джигарханяна прокомментировал госпитализацию артиста 15:27
В Крыму осуждена группа интернет-наркодилеров 15:23
В Подмосковье откроют кадетский класс Следственного комитета 15:19
Киевское "Динамо" уволило главного тренера Хацкевича после вылета из ЛЧ 15:15
Трамп обеднел на пять миллиардов долларов 15:15
Пациент ярославской больницы задушил соседа по палате 15:15
В Сочи ребенок сломал ногу, катаясь в море на "плюшке" 15:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Почему горит тайга и как важен лес для Байкала
Почему горит тайга и как важен лес для Байкала
14.08.2019 15:54
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Саранский "Биохимик" зарегистрировал препараты нового поколения

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Саранский завод "Биохимик" первым из отечественных производителей лекарств зарегистрировал еще два препарата нового поколения. Получение регистрационных удостоверений эксперты назвали настоящим прорывом для российской фармотрасли.
Фото: АО "Биохимик" Фото: АО "Биохимик"
Фото: АО "Биохимик"

Как уже писала "РГ", на недавней встрече главы Мордовии Владимира Волкова с председателем совета директоров группы "Промомед" Петром Белым отмечалось, что главным направлением деятельности предприятия должны стать разработка и запуск в производство полностью отечественных лекарств.

- Сегодня на различных этапах разработки и освоения находятся 150 лекарственных препаратов различных фармацевтических групп. Среди них - новейшие антибиотики пятого поколения. В этом году уже получено 27 регистрационных удостоверений на новые препараты. Важно, что большая часть препаратов относится к импортозамещающим. Эту работу нужно обязательно продолжить, - подчеркнул Владимир Волков.

Фото: АО "Биохимик"
В Саранске запустят новое производство лекарств

Уже в сентябре предприятие приступит к выпуску нового нестероидного противовоспалительного средства. По прогнозам специалистов компании, появление отечественного производства этого препарата значительно снизит стоимость терапии по лечению ревматологических заболеваний.

Вторая фармацевтическая новинка используется в анестезиологии и ревматологии и обладает седативным эффектом. Этот препарат смело можно назвать самым новым из всех средств, используемых для седации в практике анестезиологии и реаниматологии.

По мнению экспертов, новые препараты от саранских производителей лекарств способны существенно повысить эффективность лечения и улучшить качество жизни пациентов.

Компетентно

Марина Журавлева, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист клинический фармаколог, заместитель директора центра клинической фармакологии Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России:

- Симптоматические обезболивающие средства играют важную роль при лечении социально значимых заболеваний опорно-двигательного аппарата, прежде всего, воспалительного характера - таких, как ревматоидный артрит. И дело не только в качестве жизни. По данным исследований, оказалось, что регулярное применение нестероидных противовоспалительных препаратов снижает риск гибели от кардиоваскулярных катастроф. Производство нового отечественного препарата является важным звеном в обеспечении медицинского сообщества наиболее современными, востребованными, доступными и безопасными лекарственными препаратами, позволяющими повысить продолжительность жизни населения.

Николай Шухтин, кандидат медицинских наук Больницы Пущинского научного центра РАН:

- Проблеме седации всегда уделяется много внимания, особенно в отделениях интенсивной терапии. Новый препарат обладает важной способностью обеспечивать седацию в "сотрудничестве с пациентом". Доступность качественного препарата российского производства является важным прорывом для отечественной анестезиологии.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков прокомментировал требования Минобрнауки к ученым
В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили
В Кремле высказались об идее четырехдневной рабочей недели
Аксенов назвал инициаторов водной блокады Крыма
Депутаты Верховной рады устроили перепалку из-за русского языка