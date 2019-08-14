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14.08.2019 16:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Трех уфимцев задержали за похищение человека

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

Трое жителей Уфы подозреваются в похищении 30-летнего мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

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По данным ведомства, история началась 12 июля, когда 34-летнему мужчине супруга сообщила о пропаже с карты около 60 тысяч рублей. Хозяин карты заподозрил в краже денег одного из своих знакомых, с которым они накануне выпивали. Владелец карты вместе со своими двумя друзьями не смогли найти человека, который по их версии был вором, поэтому схватили и избили его 27-летнего младшего брата, требуя вернуть деньги, а потом затолкали парня в машину и увезли в микрорайон "Черниковка".

Свидетели похищения сообщили о случившемся в полицию, в итоге патрульные машины пустились в погоню за ВАЗ-2107. Мужчины бросили машину и попытались скрыться, но были задержаны.

В управлении СК РФ по РБ заявили, что в отношении троих задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека, совершенное группой лиц". В ходе разбирательств выяснилось, что деньги никто у мужчины не воровал: супруга перевела их на другой счет, чтобы муж не потратил на спиртное.

При том предполагаемый "вор", которого искали мужчины за несколько часов до случившегося был задержан по подозрению в грабеже магазина, откуда он на глазах у работника похитил четыре бутылки алкоголя.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
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