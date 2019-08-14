Эксперты советуют закладывать основы финансовой грамотности еще в детском саду, а в школьном возрасте выдавать детям карманные деньги. При этом важно, чтобы средства носили адресный характер. Потратить собственные деньги - дело нехитрое, потребности ведь известны. И даже если спустить их на какие-то мелочи, о которых потом и не вспомнишь, урона никому особенного не нанесешь.

Но гораздо сложнее распорядиться средствами республиканского бюджета, чтобы государственные деньги сработали на благо. По силам ли такая задача подрастающему поколению, которое очень скоро само будет управлять финансовыми потоками? Это и выяснили сотрудники центра изучения гражданских инициатив Института стратегических исследований РБ, которые провели с учениками 7 - 11 классов, отдыхающими в летнем лагере "Энергетик", деловую игру "Инициативное бюджетирование для школьников: что, как, для кого, зачем?".

Ребятам дали задание разработать общественно полезный проект "весом" в два миллиона рублей. И чтобы дети не замахивались на проблемы, которые решаются в масштабах страны или региона, а сосредоточились на уровне города или района, объяснили саму суть понятия "инициативное бюджетирование".

- Состояние улиц и парков, порядок уборки дворов и вывоза мусора, содержание детских и спортивных площадок - все это непосредственно касается нас каждый день. Поэтому логично, что инициативное бюджетирование зародилось с решения вопросов местного уровня, - объяснила научный сотрудник центра изучения гражданских инициатив Нелли Розе. - Началось это в бразильском городке Порто-Алегри, где мэр передал населению часть полномочий муниципалитета по использованию городского бюджета: "Мы потратим часть денег так, как сочтете нужным вы". Это непросто. Разбить парк, сделать детскую площадку или удобную парковку для автомобилей жителей ближайших домов - все требует ответственного подхода и совместных действий.

Подросткам понравилось, что они могут самостоятельно распорядиться бюджетными средствами, пусть и понарошку.

В игре участвовало сто мальчиков и девочек, которых разделили на десять команд по десять человек в каждой. Но не по возрасту, а в случайном порядке - по жребию. Каждая команда должна была вжиться в роль определенной социальной группы Уфы - бизнесменов, служащих, ученых, рабочих, пенсионеров, взглянуть на город их глазами, увидеть, с какими трудностями взрослые сталкиваются в повседневности и предложить решение.

Проблемы, которые выявили подростки, удивили.

- Мы ожидали, что это будут вопросы, касающиеся их школьной жизни, но, видимо, недооцениваем современную молодежь. Она мыслит шире, переживает за будущее республики и планеты. В ТОП-3 вошли такие темы, как экология и защита окружающей среды, помощь бездомным и улучшение условий труда. Кроме того, выяснилось, что школьники подготовлены неплохо в сфере финансовой грамотности, - прокомментировала итоги деловой игры руководитель центра изучения гражданских инициатив Лия Насретдинова. - Тут, безусловно, сказалось влияние родителей, которые обсуждают с детьми насущные дела. Например, две команды придумали, как помогать людям без определенного места жительства. Участники игры предложили выдавать паспорта, создать центр, где люди могут переодеться, помыться, постирать свои вещи, организовать для них питание. А вот как дети представляют себе условия работы в современном офисе: там должны быть не только удобные рабочие места, но и комнаты отдыха с диванами, место, где можно спокойно поесть. График работы при этом должен быть гибким, чтобы сотрудники имели возможность трудиться удаленно. Ребята нашли интересные аргументы в пользу такого подхода для горожан: станет меньше давки в общественном транспорте.

Команды защищали свои проекты, стремясь убедить все остальные городские сообщества в том, что их задумки важны и полезны.

Умение отстоять свою позицию сказывалось и на оценке. Каждый участник деловой игры давал балл проекту родной команды и балл - чужому. Голосование - один из принципов инициативного бюджетирования. По количеству баллов определялся победитель.

Мы ожидали, что это будут вопросы, касающиеся их школьной жизни, но, видимо, недооцениваем современную молодежь. Она мыслит шире, переживает за будущее республики и планеты

Им стал проект "Zелень", решающий проблему уменьшения лесов. По примерным подсчетам членов команды, только один класс за десять лет обучения расходует примерно десять деревьев. И это только то, что идет на учебники, тетради, черновики.

Урон надо восполнить, считают дети. Для этого они предлагают каждому выпускному классу на отведенной территории высаживать по десять деревьев. Ребята подсчитали, что в результате такой акции в одной только Уфе, где 268 школ, в которых по три одиннадцатых класса, ежегодно появится 8040 саженцев.

Для этого понадобится около 800 тысяч рублей на автотранспорт, столько же - на покупку длинномеров, 100 тысяч - на инвентарь и 300 тысяч на рекламу - через СМИ и соцсети. К участию в проекте предполагается привлечь популярных в молодежной среде лидеров общественного мнения.

Игра пошла на пользу: дети задумались над "взрослыми" проблемами.

Сабитова Элиза из команды "Поколение Z", предложившей проект "Zелень", признала: для того чтобы грамотно пользоваться деньгами, надо учиться, получать образование.

- Финансы нужно направлять туда, где это принесет наибольшую пользу. И проекты для бизнеса должны быть отделены от проектов для общества. Общественный бюджет следует использовать для решения местных проблем, которые касаются всех, - убеждена она.

Автор проекта "Жилье бездомным и занятость" Эмиль Кашфуллин уверен: каждый способен решать вопросы государственного и местного уровней.

- Просто кто-то не думает об этом вообще, а для кого-то это важно, - отметил он.

Примечательно, что дети не просто поиграли. Многие уже видят свои проекты как начало чего-то большего. И те два миллиона рублей, которые они "потратили" на реализацию своих идей, - только первый транш.

Кстати, идея перекликается с тем, что происходит в реальности. Так, в Башкирии есть населенные пункты, жители которых из года в год улучшают какую-то одну сферу инфраструктуры, участвуя в проекте поддержки местных инициатив (ППМИ). Скажем, в первый год строят водонапорную башню, во второй - отсыпают щебнем дорогу, ведущую к ней, в третий - асфальтируют. И так, шаг за шагом, проводят благоустройство.

"Инициативное бюджетирование глазами школьников" станет частью ППМИ. С началом нового учебного года проектные сессии в пилотном режиме стартуют в Салавате и Октябрьском, а также двух районах Башкирии. После апробации, через год, практика распространится по всей республике.

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Первым регионом России, в котором к инициативному бюджетированию привлекли школьников, был Сахалин.

- Молодежный бюджет Сахалинской области предполагает, что учащиеся всех основных школ региона участвуют в принятии решений, - рассказала Нелли Розе. - Вот что они предлагают: оснастить беспроводной связью все остановки общественного транспорта, установить в школьных коридорах экраны с сенсорным управлением, чтобы на переменах самим выбирать, что смотреть. Значительная часть проектов касается интересов социально незащищенных слоев - инвалидов, безработных или пожилых.

Но в мире эта практика распространена довольно широко: в Канаде, Италии, Монголии дети участвуют в определении бюджета своего региона и даже страны.

Справка "РГ"

Проект поддержки местных инициатив начался в 2014 году с Зауралья, а с 2016-го охватил все муниципалитеты. За четыре года по инициативе жителей республики отремонтировано 254 дороги местного значения, 320 школ, 156 клубов, установлено 110 детских игровых площадок, облагорожено 168 общественных территорий.

Люди стали активнее. Если в 2016 году на конкурс было подано 666 заявок, из которых победили и получили бюджетное финансирование 487, то в 2019-м - уже 938 и 618 соответственно.

Цифра

4 муниципалитета Башкирии с 1 сентября войдут в пилотный проект "Инициативное бюджетирование глазами школьников.