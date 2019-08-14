В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов

70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений. Об этом сообщает СК России по Пермскому краю.

Отмечается, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жаловался на шум, который производили высотники. На жалобы они не отреагировали, после чего подозреваемый поднялся на крышу и перерезал спасательный канат. Один из рабочих сорвался и пролетел несколько этажей вниз. Его жизнь спас страховочный трос и напарник, который вытащил пострадавшего на крышу.

Сейчас для обвиняемого избирается мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.