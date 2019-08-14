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14.08.2019 11:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов

Текст: Надежда Пащенко

70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений. Об этом сообщает СК России по Пермскому краю.

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Отмечается, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жаловался на шум, который производили высотники. На жалобы они не отреагировали, после чего подозреваемый поднялся на крышу и перерезал спасательный канат. Один из рабочих сорвался и пролетел несколько этажей вниз. Его жизнь спас страховочный трос и напарник, который вытащил пострадавшего на крышу.

Сейчас для обвиняемого избирается мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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