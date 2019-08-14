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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Мяч попал в искусство

В Уфе экспонируется более ста работ, посвященных футболу
Текст: Гульназ Данилова
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 179(7937)
Экспозиция международной выставки "Мяч в искусстве" заняла три зала Башкирского государственного художественного музея имени М.В. Нестерова.
Персонажи картин зрителям-болельщикам хорошо знакомы. Фото: Петр Коннов Персонажи картин зрителям-болельщикам хорошо знакомы. Фото: Петр Коннов
Персонажи картин зрителям-болельщикам хорошо знакомы. Фото: Петр Коннов

Уфа - второй город после Москвы, где можно увидеть картины, скульптуры и арт-объекты, объединенные одной темой - футболом, хотя мяч, конечно, главный атрибут во многих других видах спорта.

Как отметила автор проекта Елена Крафт, идея выставки зародилась во время подготовки России к чемпионату мира по футболу в 2018 году и была активно поддержана художниками. Она открылась накануне мундиаля в медиацентре парка Зарядье в Москве.

Фото: Валерий Мокштадт
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- Свои работы представили художники 26 стран, - отметила Елена Крафт. - Наш проект попал в тройку лучших арт-выставок, проходивших в период чемпионата мира, наряду с Третьяковской галерей и Пушкинским музеем. Я поняла: его должен увидеть мир.

Конечной точкой выставки станет город Доха в Катаре, где в 2022 году проведут следующий чемпионат. Маршрут выставки после Уфы пройдет по таким городам, как Нур-Султан, Париж, Монако, Пекин, Лондон. Экспозиция, как обещают организаторы, будет разрастаться за счет включения в нее работ местных художников на тему футбола или мяча.

Так, в Нестеровском музее демонстрируются и произведения известных мастеров Башкирии: Василя Ханнанова, Радика Гарифуллина, Максима Холодилина и Тимофея Дорофеева.

Конечной точкой выставки станет город Доха в Катаре, где в 2022 году проведут следующий чемпионат

Мир футбола предстает перед зрителем во всем разнообразии. Это острые моменты матчей, впечатления и ассоциации, которые вызывает игра, а также персоналии - выдающиеся футболисты и тренеры. Они здесь на любой вкус: в виде арт-объектов из пластика и даже в мозаике, как, например, портреты Месси и Мохаммеда Салаха, сотворенные из гальки и эпоксидной смолы Анной Солнечной.

Нашлось место и болельщикам. По словам автора скульптур Натальи Овсиенко, к слову, уроженки Стерлитамака, звезды есть не только среди футболистов, но и среди болельщиков. Так, некоторые из фигурок имеют прототипов: они слеплены с фотографий известных болельщиков из разных стран. При этом Наталья всегда была равнодушна к футболу:

Фото: REUTERS / Luke MacGregor
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- Когда мне предложили участвовать в проекте, я ответила, что несовместима с этой темой. Но, как оказалось, глубоко ошибалась. В прошлом году побывала на чемпионате мира в Москве, где приобщилась к группе болельщиков. Не люблю громкие крики, боюсь большого скопления народа, но тут с головой окунулась в эту среду и была поражена тому, как быстро полюбила футбол. Я улавливала волну, которая идет от болельщиков и зарядилась их колоссальной положительной энергией и эмоциями. Именно они и объединяют художника и фанатов. Художник ведь тоже передает зрителю свою энергию, а если ее нет, то интерес твое произведение не вызовет.

Кстати

Координатор и инициатор выставки в Уфе Галия Пуйе сообщила, что башкирских художников, пожелавших участвовать в проекте, оказалось немало. Произведения, не попавшие в музей, покажут на площадях выставочного комплекса ВДНХ-ЭКСПО.

Культура Арт Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
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