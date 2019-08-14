В Алтайском крае селяне сами ищут спонсоров и своими руками поддерживают сельскую инфраструктуру в жизнеспособном состоянии. "А иначе в деревне никого не останется", - отмечают жители алтайских сел.

Новый сезон складывается для Федора Смолова удачно: он регулярно забивает, а его команда уже выиграла трофей — Суперкубок России по футболу. Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Небольшое село Костин Лог в Мамонтовском районе Алтайского края получило известность благодаря инициативе его жителей. С помощью краудфандинга они собрали деньги на ремонт дома культуры, а главным спонсором стал футболист сборной России Федор Смолов, перечисливший 400 тысяч рублей.

- Дом культуры - это центр активной жизни села, здесь занимаются детские и взрослые творческие коллективы, проходят все праздники и мероприятия. Так, недавно мы здесь отметили 140 лет со дня образования села, - сообщила инициатор проекта Яна Федосеева. - ДК давно требует ремонта, его не обновляли почти тридцать лет.

Основная проблема - ветхая крыша, которая давно протекает. В районном бюджете денег на ремонт нет, поэтому жители Костина Лога решили отремонтировать ДК своими силами. Посчитали, что на стройматериалы и доставку нужно более 400 тысяч рублей, но таких денег им не собрать даже вскладчину. Тогда и появилась идея объявить сбор средств на краудфандинговой площадке в рамках проекта "Живи, село!". Многие селяне отнеслись к этой идее скептически, не верили, что удастся собрать нужную сумму.

- Поначалу, действительно, удалось собрать лишь три тысячи рублей, мы уже почти отчаялись, - говорит Яна Федосеева. - Но тут наш лот стал участником ютуб-шоу Comment Out. И мы рады, что он достался Федору Смолову, который решил поддержать наше село и перечислил нужную сумму на ремонт ДК.

Правда, пока собранные средства в Костин Лог не поступили, организатор краудфандинговой площадки обещает перевести деньги до середины августа.

Селяне волнуются, что к этому времени все мужчины будут заняты на уборочной и ремонт крыши может затянуться до глубокой осени, когда пойдут дожди.

Собрав деньги на ремонт крыши, жители Костина Лога уже задумываются о новых проектах. Ветхая котельная тоже требует ремонта. Возможно, следующей инициативой сельчан станет проект по покупке нового котла.

Такой опыт в регионе уже есть - жители села Андроново в Тюменцевском районе в прошлом году сами заменили котел, отапливающий местный дом культуры. Деньги на покупку оборудования - более 220 тысяч рублей - также собрали с помощью краудфандинга. Своими силами отремонтировали и актовый зал ДК.

В этом году андроновцы выиграли краевой грант на поддержку сельских инициатив - 400 тысяч рублей. Средства направили на замену окон в доме культуры. Сейчас приводят в порядок спортивный зал, где занимается сельская волейбольная команда.

Кроме того, с помощью краудфандинга решили собрать средства на строительство новой водокачки. Жителям нужно собрать от пяти до пятнадцати процентов от стоимости проекта, который оценивается в один миллион рублей. Остальное доплатят краевой и районный бюджеты.

По словам главы Андроновского сельсовета Натальи Судаковой, старая водонапорная башня разрушилась в апреле текущего года. Районные власти вышли из положения - установили электрический насос для прямой подачи воды. Но при отключениях электроэнергии (а это случается) вода в кранах пропадает. Поэтому на сходе села решили строить новую водонапорную башню.

- Сначала мы хотели запустить сбор средств на строительство детской площадки, - пояснила один из инициаторов проекта Ирина Катенева. - Но из-за ЧП с водонапорной башней пришлось изменить планы. Вода важнее.

Кстати

В селе Луговое Тальменского района жители нашли спонсоров, которые профинансировали строительство современной амбулатории. В сентябре здесь начнут принимать первых пациентов.