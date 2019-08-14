Новосибирские ученые нашли на Алтае уникальную погребальную лодку

Крайне необычную для кочевников Алтая погребальную колоду эпохи переселения народов обнаружили новосибирские археологи.

Как передает ТАСС, это подобие гроба было выполнено в форме лодки и предназначалось для тела ребенка. Уникальный археологический памятник, где проводятся раскопки, относится к периоду IV - VII веков, он расположен в Курайской долине Республики Алтай. Ученые считают, что колода, найденная там, была выдолблена из цельного ствола дерева, при этом действительно имитировала лодку с заостренным носом.

По словам старшего научного сотрудника ИАЭТ СО РАН Евгения Богданова, такой способ захоронения нетипичен для кочевников, проживавших на этой территории. Тем более что крупных водоемов поблизости попросту нет. Археологи предполагают, что тело погребенного во время ритуала расположили головой к носу лодки, а затем обложили камнями. При этом камни для этой местности также нехарактерны, скорее всего, они были принесены извне.

По мнению Евгения Богданова, захоронение может относиться к еще более раннему периоду, к III - IV векам, что объясняет заимствование ритуала у другой культуры в период так называемого Великого переселения народов.

Помимо похоронной лодки археологи обнаружили неподалеку несколько человеческих черепов со следами красной краски в области носа и лба. Однако еще одна находка - кусок красной материи - заставила исследователей усомниться в том, что краска была нанесена намерена во время совершения какого-то обряда. Вероятно, лицо умершего просто покрывали красной тканью, которая и оставила следы на костях.

Как отмечают ученые, археологический памятник в Курайской долине сейчас находится на грани исчезновения, поэтому там необходимо провести максимальный объем раскопок в самое ближайшее время. Дело в том, что он расположен на подмываемом водой обрывистом берегу реки и очень скоро может обрушиться.