С пожарами в Сибири борются до "седьмого пота", но иногда природа бывает сильнее людей. Об этом заявили в Кремле.

"Президент, безусловно, ежедневно получает оперативные сводки по состоянию с лесными пожарами и по тем мерам, которые принимаются для сокращения ареала возгорания", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Но сводки должны давать профессионалы", - переадресовал он в МЧС.

На просьбу оценить работу руководителей регионов и министерств, Песков заметил, что "работают все очень напряженно и с максимально возможной эффективностью".

"Никогда не нужно забывать про размеры географии нашей страны, - сказал представитель Кремля. - И, к сожалению, различные климатические феномены, которые из года в год становятся наиболее разнообразными с увеличивающейся амплитудой. И факт умышленных поджогов". "Все это принимается во внимание, ведется работа", - заверил пресс-секретарь главы государства.

"Леса в России горят каждый год и с засухой, и без засухи, - продолжил Песков. - Площадь возгорания меняется, но это ежегодный процесс. Бывают и природные пожары, которые тоже очень распространены, к сожалению, и зачастую охватывают очень обширные области".

"Работают все до "седьмого пота", и этого нельзя не замечать, - заключил представитель Кремля. - К сожалению, природа очень часто здесь бывает сильнее людей со всем их потенциалом и решимостью работать до "седьмого пота"".