В Омской области ребенок пропал из запертой машины в лесу

Трехлетний ребенок потерялся в Омской области вчера днем и до сих пор не найден.

Родители взяли сына с собой, отправившись за ягодами в леса Большереченского района. И, завидев поляну, отлучились от машины. А когда вернулись, мальчик пропал.

- По словам взрослых, они оставили ребенка всего на 15 минут. А уходя, заперли дверь автомобиля. Тем не менее малыш сумел из него выбраться, - сообщила "РГ" и. о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Омской области Елена Моисеева. - Сначала родители пытались найти его самостоятельно. И только спустя три часа обратились за помощью к специалистам. В настоящее время проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств и причин случившегося.

По данным регионального УМВД, поиски не прекращались ни днем, ни ночью. Полицейские прочесали весь лес, разбив массив на квадраты. Им помогали местные жители, добровольцы из соседних поселков и деревень, волонтеры - всего более 400 человек.

В настоящее время радиус поиска увеличился благодаря Росгвардии, которая выделила специальный вертолет. Но ребенка пока не нашли.

По факту пропажи мальчика возбуждено уголовное дело.