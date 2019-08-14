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14.08.2019 10:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Омской области ребенок пропал из запертой машины в лесу

Текст: Светлана Сибина (Омск)

Трехлетний ребенок потерялся в Омской области вчера днем и до сих пор не найден.

В Омске ребенок провалился в яму с кипятком

Родители взяли сына с собой, отправившись за ягодами в леса Большереченского района. И, завидев поляну, отлучились от машины. А когда вернулись, мальчик пропал.

- По словам взрослых, они оставили ребенка всего на 15 минут. А уходя, заперли дверь автомобиля. Тем не менее малыш сумел из него выбраться, - сообщила "РГ" и. о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Омской области Елена Моисеева. - Сначала родители пытались найти его самостоятельно. И только спустя три часа обратились за помощью к специалистам. В настоящее время проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств и причин случившегося.

По данным регионального УМВД, поиски не прекращались ни днем, ни ночью. Полицейские прочесали весь лес, разбив массив на квадраты. Им помогали местные жители, добровольцы из соседних поселков и деревень, волонтеры - всего более 400 человек.

В настоящее время радиус поиска увеличился благодаря Росгвардии, которая выделила специальный вертолет. Но ребенка пока не нашли.

По факту пропажи мальчика возбуждено уголовное дело.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область
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