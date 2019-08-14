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14.08.2019 05:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сорок мешков мусора

"РГ" приняла участие в акции по очистке кузбасской тайги
Текст: Никита Зайков
Российская газета - Неделя - Сибирь № 179(7937)
Район Кузнецкого Алатау и Поднебесных зубьев давно стал излюбленным туристическим маршрутом не только для жителей Кемеровской области, но и для гостей из других регионов. Увы, сотни людей, которые приезжают в эти красивейшие места ради единения с природой, ежегодно оставляют после себя сотни килограммов мусора.
Сотни людей, которые приезжают в эти места ради единения с природой, ежегодно оставляют после себя сотни килограммов мусора. Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс Сотни людей, которые приезжают в эти места ради единения с природой, ежегодно оставляют после себя сотни килограммов мусора. Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Сотни людей, которые приезжают в эти места ради единения с природой, ежегодно оставляют после себя сотни килограммов мусора. Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
Фото: Юлия Потапова
Благодаря "РГ" поселок в Горной Шории может стать центром природного парка

Акция "Zубочистка", которая уже несколько лет проходит по инициативе областного департамента молодежной политики и спорта, Фонда социально-экономической поддержки регионов "СУЭК-регионам" и муниципальных властей Междуреченска помогает сохранить удивительные пейзажи в первозданном виде. В этом году проект был посвящен Году экологии в России и столетнему юбилею отечественной заповедной системы.

Задуманная вначале как экомарафон, акция переросла в масштабный форум: сотни людей - студенты, школьники, работающая молодежь Кузбасса - участвуют в решении проблем загрязнения окружающей среды в регионе. Это возможность пообщаться с учеными-экологами, представить свою точку зрения на ту или иную проблему представителям региональной власти, профессионалам, отвечающим за технологии минимизации вреда окружающей среде.

Такая работа приносит результаты. Например, в этом году общественники составили и направили губернатору Кузбасса обращение о создании в районе Поднебесных зубьев природного парка. Особый статус даст возможность усилить контроль за сохранением удивительной природы этого места и принимать серьезные административные меры в отношении нерадивых "ценителей" природы.

Кроме того, в рамках форума волонтеры под руководством опытных специалистов, разработали ряд экологических проектов, которые планируется представить на конкурсе Федерального агентства по делам молодежи. Но основной частью "Zубочистки" остается экологический марафон: участники обходят километры лесных троп и побережья горной реки Казыр, убирая за туристами всевозможный хлам, который не только портит виды, но и наносит серьезный вред природе.

- В основном люди оставляют здесь пластиковые бутылки и пакеты, этого добра вдоль берегов реки действительно полно. Даже не укладывается в голове, как можно столь безответственно относиться к этому прекрасному месту, - удивляется ученица ленинско-кузнецкой школы N 38 Лиза Ариночкина. - Я впервые участвовала в акции и не ожидала, что мы найдем здесь столько мусора: без нас вся эта красота утонула бы в нем.

Когда девятиклассница узнала об экологической акции, то не задумываясь вступила в трудовой отряд. Вообще же организаторам удалось объединить усилия работающей молодежи одиннадцати предприятий Кузбасса - всего более полутора сотен волонтеров. Участники "Zубочистки" год за годом вывозят отсюда десятки килограммов туристических отходов. Только в этом году собрали сорок мешков, очистив от мусора шестьдесят километров наиболее популярных маршрутов Кузнецкого Алатау.

Не осталась в стороне и "Российская газета" - наш небольшой, но активный отряд очистил участок берега реки Казыр. Но ударную группу акции традиционно составляют студенты и школьники. Молодежь признается: едут сюда не только пользу родной природе принести, но и отлично провести время. Ведь "Zубочистка" - это еще и новые знакомства, традиционные конкурсы, большой костер, вокруг которого по вечерам собираются все-все-все.

Фото: Администрация Курской области
В Курской области создают экологический паспорт

- Перед выездом нас предупреждали, что в этом месте может быть много змей, но, к счастью, нашему отряду они не попались на тропе. Зато встретили массу интересных людей, список контактов в соцсетях серьезно увеличился, и мы продолжаем общаться даже с ребятами из других городов. За те три дня, что мы провели на природе, все сдружились, - говорит Лиза.

Ребята совершили восхождение на пик, названный в честь уроженца Кузбасса, дважды Героя Советского Союза Афанасия Шилина. Вместе с представителями совета молодежи компании "СУЭК-Кузбасс" трудотрядовцы заложили у подножия Поднебесных зубьев специальную капсулу с обращением к своим сверстникам, которые придут сюда через десять лет. Лейтмотивом послания стало пожелание быть такими же активными и неравнодушными к природе, как сегодняшние участники акции, стараться делать все, чтобы родной Кузбасс был чистым и зеленым.

- Я впервые побывала на Поднебесных зубьях, - признается боец трудотряда Евгения Старостенко. - Здесь нереально красиво. Прямо дух захватывает. И очень рада, что мы смогли внести свой маленький вклад в сохранение природы. Конечно, надо стараться быть настоящими экологами и в повседневной жизни. Хотя бы убирать за собой мусор.

В заключительный день акции в рамках всероссийского фестиваля #ВместеЯрче-2019 молодые специалисты "СУЭК" рассказали трудотрядовцами об энергосбережении и энергоэффективных технологиях, о том, как можно и нужно использовать возобновляемые источники энергии.

P. S.

Без призов не остались и волонтеры. Ведь само понятие "экомарафон" говорит о спортивном интересе участников. Организаторы оценили результаты трудовых отрядов, наградили лучших. Специальный приз - подписку на популярный исторический журнал "Родина" - десяти лучшим участникам вручили представители "Российской газеты".

Общество Экология Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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