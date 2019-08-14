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14.08.2019 10:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Убийца девятилетней школьницы из Братска осужден на 20 лет

Текст: Дмитрий Лапин

Иркутский областной суд вынес приговор жителю Братска, обвиняемому в одном из самых громких преступлений последних лет - изнасиловании и убийстве девятилетней девочки.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Как сообщает СКР по Иркутской области, собранные следователями СК доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора - 44-летний ранее судимый житель Братска признан виновным и отправился в колонию строго режима на 20 лет.

Это преступление в июне прошлого года потрясло все Приангарье. Днем по дороге домой пропала девятилетняя школьница. Через десять дней ее нашли в лесу на окраине города - убитой. Вскоре был задержан и подозреваемый.

Для доказательства его вины было проведено огромное количество мероприятий - так, следователям СК и полицейским пришлось просмотреть более 50 записей видеорегистраторов и допросить около 500 человек. В результате под грузом улик обвиняемый сознался в убийстве.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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