В Барнауле предотвратили крушение прогулочного теплохода

В Барнауле следственные органы начали проверку инцидента, который произошел с прогулочным теплоходом на реке Обь. По сообщениям очевидцев, судно с пассажирами едва не потерпело крушение из-за неисправности.

- Специалисты Барнаульского следственного отдела на транспорте сейчас проводят проверку, - сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России. - По предварительной информации, ЧП произошло на реке Обь вблизи Барнаула. Теплоход, принадлежащий частной компании, потерял управление и едва не налетел на камни. На его борту в этот момент находились 50 пассажиров. Предотвратить крушение удалось благодаря действиям экипажа другого теплохода, который находился рядом.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства происшествия и установить причины, едва не приведшие к трагедии. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.