В Кузбассе задержали дебошира, поджегшего полицейского

Житель Новокузнецкого района, который при попытке поджечь себя причинил ожоги полицейскому, задержан в городе Осинники. Мужчина прятался в доме у родственников.

Инцидент произошел в ночь на 12 августа. Сотрудники полиции прибыли по сигналу о семейно-бытовом конфликте в поселок Елань. "Виновник торжества" в ответ на попытку задержать его облился легковоспламеняющейся жидкостью. Она попала и на одежду участкового уполномоченного.

Дебошир чиркнул спичкой, и огонь перекинулся на удерживавшего его полицейского. Последнего доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести. А владелец дома успел скрыться.

- Накануне в результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан, ему также понадобилась медицинская помощь, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону. - Назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение, соответствующее законодательству.