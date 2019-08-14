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14.08.2019 15:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе задержали дебошира, поджегшего полицейского

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Житель Новокузнецкого района, который при попытке поджечь себя причинил ожоги полицейскому, задержан в городе Осинники. Мужчина прятался в доме у родственников.

Инцидент произошел в ночь на 12 августа. Сотрудники полиции прибыли по сигналу о семейно-бытовом конфликте в поселок Елань. "Виновник торжества" в ответ на попытку задержать его облился легковоспламеняющейся жидкостью. Она попала и на одежду участкового уполномоченного.

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Дебошир чиркнул спичкой, и огонь перекинулся на удерживавшего его полицейского. Последнего доставили в больницу с ожогами различной степени тяжести. А владелец дома успел скрыться.

- Накануне в результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан, ему также понадобилась медицинская помощь, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону. - Назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение, соответствующее законодательству.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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