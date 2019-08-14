В Новосибирской области впервые отметят автопробегом День Флага России

В Новосибирской области День Государственного флага РФ (Флага России) впервые отметят масштабным автопробегом.

В этом году исполняется 350 лет Флагу России, и в праздничный день - 22 августа - в регионе пройдут концерты, патриотические акции, викторины, книжные выставки и выставки государственной символики РФ, тематические конкурсы рисунков, фестивали песен, спортивные соревнования, велопробеги. Юным новосибирцам в этот день в торжественной обстановке вручат паспорта. Всего запланировано 961 мероприятие с участием почти 70 тысяч человек.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, центральным событием станет областной автопробег. Он стартует 22 августа в 10.00 у памятника трижды Герою Советского Союза А. И. Покрышкину (площадь Маркса). Маршрут пройдет через Новосибирск - р. п. Ордынское - село Кочки - Карасук - Купино - Татарск - р.п. Чаны - Новосибирск. Общая протяженность автопробега - более 1130 километров. В нем примут участие около 1000 человек - представители общественной организации "Клуб "UazPATRIOT", регионального отделения ДОСААФ России, творческие коллективы. Колонна автомобилей будет украшена российскими флагами. Автопробег завершится 25 августа.

В каждом населенном пункте, в местах остановки автопробега, состоятся праздничные концерты, возложение цветов к памятникам и мемориальным комплексам. Будет организована работа интерактивных площадок, раздача ленточек-триколоров и флажков, которые участники автопробега будут распространять по маршруту движения.

Справка

В рамках мероприятий, приуроченных к 350-летию Государственного флага РФ, волонтеры будут распространять ленточки и флажки-триколоры, информационные листовки об истории Флага России. Хэштеги праздника - #Флагмоегогосударства и #Мойфлаг.