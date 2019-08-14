В Омской области появился новый туристический маршрут

Эбейты - крупнейшее соленое омское озеро, по целебным свойствам сродни знаменитому Мертвому морю. Но, несмотря на уникальность, оно до сих пор оставалось белым пятном на карте региона. По данным опроса, 95 процентов омичей никогда не слышали о его существовании, что уж говорить об остальных россиянах.

В регионе рассчитывают создать на базе Эбейты туристический объект, и здесь есть, на что посмотреть. По берегу рассыпаны кристаллы соли, некоторые куски размером с ладонь. Летом вода становится розовой, а берега, поросшие краснокнижными растениями, и вовсе обретают багряно-красный цвет. Плюс чудодейственные свойства здешней воды и грязи.

Расположено Эбейты на юго-западе области вдали от цивилизации - два часа езды по бездорожью. Но местные жители из аулов Москаленского района сюда приезжают регулярно и привозят своих гостей.

- Казахи - очень радушный народ. Гости из республики и регионов России у нас не переводятся, - рассказала корреспонденту "РГ" местный библиотекарь Айсулу Шарипова. - И всякий раз мы стараемся им показать Эбейты, ведь это настоящая кладовая здоровья. Тот, кто хоть однажды побывал здесь, вряд ли в этом усомнится.

Привлечь гостей на берега Эбейты может и самобытная казахская культура.

Принято, например, одаривать путника, принесшего в дом добрую весть. Дорогому гостю могли подарить коня, саблю, чапан (халат из верблюжьей шерсти). А областным министрам, прибывшим открывать туристическую тропу, вручили расписные тюбетейки и платки. Гостей осыпали конфетным дождем: кто поднимет карамельку - тому счастье. Другой любопытный обычай - обвалять человека, долгое время прожившего на чужбине, в родной земле, чтобы она его вспомнила и приняла.

На идущей вдоль озера километровой тропе туристы смогут узнать семь легенд его происхождения. Одни связаны с вражескими набегами, небесным покровительством, другие - с неразделенной любовью. И, разумеется, с целым морем горючих слез. На протяжении маршрута установлены стенды, рассказывающие об истории-географии Эбейты, целебных свойствах воды и грязи.

Утонуть в этом озере практически невозможно, вода буквально выталкивает человека на поверхность. Правда, и глубина озера невелика.

- Концентрация соли в озере составляет триста граммов на литр (примерно как в Мертвом море), а к концу лета увеличивается в полтора раза, - поясняет местный краевед Сергей Яковлев. - Толщина слоя целебного ила достигает шести метров. Ученые доказали, что эбейтская грязь ни в чем не уступает лечебной грязи озера Карачи (Новосибирская область). В бочках ее поставляют в две специализированные клиники Омска. Но в промышленных масштабах пока не используют.

Местные жители лечат грязью боли в суставах и после процедур мыться не торопятся. Ждут, когда корка ила высохнет и сама отвалится. "Именно таким образом достигается максимальный лечебный эффект", - утверждают аксакалы.

Туристы верят. Набирают чудодейственную жижу в банки, чтобы полечиться уже дома. Здесь встречаются редкие растения, способные цвести даже на солончаках. Еще один уникум - рачок артемия. Его огромные скопления придают красноватый оттенок воде озера.

- Эти удивительные создания с тремя глазами и одиннадцатью парой ног обладают поразительной жизнестойкостью. Их икра не вымерзает, не высыхает, и популяция быстро восстанавливается, несмотря на трескучие морозы и засуху, - отмечает Сергей Яковлев. - В этих миникреветках содержится масса полезных микроэлементов. Правда, казахи в пищу их не употребляют, но используют как корм для животных.

Свойства незамерзающего озера ученые активно изучали еще в середине ХХ века. Предложили организовать здесь бальнеологический курорт. Но проект так и остался на бумаге. Сегодня пришло время открыть Эбейты для массового туризма.

Из Омска до Москаленок можно добраться по железной дороге, а дальше - на автомобиле. Гостям предложат блюда национальной кухни - бешбармак, буктырму (горячий салат), сорпу (мясной бульон), жареные в кипящем масле сладкие баурсаки. Готовят пищу как в старину, прямо под открытым небом. Есть чему поучиться. А потом сделать селфи на фоне юрты в национальной казахской одежде.

Прямая речь

Анна Статва, заместитель министра культуры Омской области:

- Туристическая тропа - результат государственно-частного партнерства. Мы помогли разработать экскурсии, установить информационные стенды. Будем содействовать продвижению бренда Эбейты. Районные власти приобрели юрту, организовали гастрономический тур. Предприниматели построили санузлы с душем и раздевалками, установили скамейки. И эта работа будет продолжаться.