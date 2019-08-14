В Омской области появился новый туристический маршрут

В регионе рассчитывают создать на базе Эбейты туристический объект, и здесь есть, на что посмотреть. По берегу рассыпаны кристаллы соли, некоторые куски размером с ладонь. Летом вода становится розовой, а берега, поросшие краснокнижными растениями, и вовсе обретают багряно-красный цвет. Плюс чудодейственные свойства здешней воды и грязи.
Расположено Эбейты на юго-западе области вдали от цивилизации - два часа езды по бездорожью. Но местные жители из аулов Москаленского района сюда приезжают регулярно и привозят своих гостей.
- Казахи - очень радушный народ. Гости из республики и регионов России у нас не переводятся, - рассказала корреспонденту "РГ" местный библиотекарь Айсулу Шарипова. - И всякий раз мы стараемся им показать Эбейты, ведь это настоящая кладовая здоровья. Тот, кто хоть однажды побывал здесь, вряд ли в этом усомнится.
Привлечь гостей на берега Эбейты может и самобытная казахская культура.
Принято, например, одаривать путника, принесшего в дом добрую весть. Дорогому гостю могли подарить коня, саблю, чапан (халат из верблюжьей шерсти). А областным министрам, прибывшим открывать туристическую тропу, вручили расписные тюбетейки и платки. Гостей осыпали конфетным дождем: кто поднимет карамельку - тому счастье. Другой любопытный обычай - обвалять человека, долгое время прожившего на чужбине, в родной земле, чтобы она его вспомнила и приняла.
На идущей вдоль озера километровой тропе туристы смогут узнать семь легенд его происхождения. Одни связаны с вражескими набегами, небесным покровительством, другие - с неразделенной любовью. И, разумеется, с целым морем горючих слез. На протяжении маршрута установлены стенды, рассказывающие об истории-географии Эбейты, целебных свойствах воды и грязи.
Утонуть в этом озере практически невозможно, вода буквально выталкивает человека на поверхность. Правда, и глубина озера невелика.
- Концентрация соли в озере составляет триста граммов на литр (примерно как в Мертвом море), а к концу лета увеличивается в полтора раза, - поясняет местный краевед Сергей Яковлев. - Толщина слоя целебного ила достигает шести метров. Ученые доказали, что эбейтская грязь ни в чем не уступает лечебной грязи озера Карачи (Новосибирская область). В бочках ее поставляют в две специализированные клиники Омска. Но в промышленных масштабах пока не используют.
Местные жители лечат грязью боли в суставах и после процедур мыться не торопятся. Ждут, когда корка ила высохнет и сама отвалится. "Именно таким образом достигается максимальный лечебный эффект", - утверждают аксакалы.
Туристы верят. Набирают чудодейственную жижу в банки, чтобы полечиться уже дома. Здесь встречаются редкие растения, способные цвести даже на солончаках. Еще один уникум - рачок артемия. Его огромные скопления придают красноватый оттенок воде озера.
- Эти удивительные создания с тремя глазами и одиннадцатью парой ног обладают поразительной жизнестойкостью. Их икра не вымерзает, не высыхает, и популяция быстро восстанавливается, несмотря на трескучие морозы и засуху, - отмечает Сергей Яковлев. - В этих миникреветках содержится масса полезных микроэлементов. Правда, казахи в пищу их не употребляют, но используют как корм для животных.
Свойства незамерзающего озера ученые активно изучали еще в середине ХХ века. Предложили организовать здесь бальнеологический курорт. Но проект так и остался на бумаге. Сегодня пришло время открыть Эбейты для массового туризма.
Из Омска до Москаленок можно добраться по железной дороге, а дальше - на автомобиле. Гостям предложат блюда национальной кухни - бешбармак, буктырму (горячий салат), сорпу (мясной бульон), жареные в кипящем масле сладкие баурсаки. Готовят пищу как в старину, прямо под открытым небом. Есть чему поучиться. А потом сделать селфи на фоне юрты в национальной казахской одежде.
Анна Статва, заместитель министра культуры Омской области:
- Туристическая тропа - результат государственно-частного партнерства. Мы помогли разработать экскурсии, установить информационные стенды. Будем содействовать продвижению бренда Эбейты. Районные власти приобрели юрту, организовали гастрономический тур. Предприниматели построили санузлы с душем и раздевалками, установили скамейки. И эта работа будет продолжаться.