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14.08.2019 20:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Эльбрусе нашли потерявшегося ребенка из Башкортостана

Текст: Екатерина Ковалевская (Кабардино-Балкария)

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии завершена спасательная операция, в ходе которой сотрудники МЧС искали потерявшегося шестилетнего мальчика из Башкортостана.

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Информация о пропаже юного туриста в центр управления в кризисных ситуация ГУ МЧС по КБР поступила около 16.00.

На место происшествия в ущелье Адыр-Суу выдвинулись сотрудники Эльбрусского поисково-спасательного отряда и Центроспаса МЧС РФ, а также кинологический расчет и полицейские. В поисках участвовали родственники мальчика и два десятка добровольцев.

Спустя пару часов ребенка нашли живым и невредимым в районе альпинистского лагеря Уллу-Тау, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Помощь врачей ему не понадобилась.

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