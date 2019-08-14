На Эльбрусе нашли потерявшегося ребенка из Башкортостана

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии завершена спасательная операция, в ходе которой сотрудники МЧС искали потерявшегося шестилетнего мальчика из Башкортостана.

Информация о пропаже юного туриста в центр управления в кризисных ситуация ГУ МЧС по КБР поступила около 16.00.

На место происшествия в ущелье Адыр-Суу выдвинулись сотрудники Эльбрусского поисково-спасательного отряда и Центроспаса МЧС РФ, а также кинологический расчет и полицейские. В поисках участвовали родственники мальчика и два десятка добровольцев.

Спустя пару часов ребенка нашли живым и невредимым в районе альпинистского лагеря Уллу-Тау, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Помощь врачей ему не понадобилась.