В честь дагестанской "матери Терезы" учредили международную премию

Один из благотворительных фондов объявил премию для женщин-лидеров Северного Кавказа, занимающихся общественной деятельностью. Награда учреждена в память основателя дагестанской благотворительной больницы для женщин Айшат Магомедовой, которая в 2005 году была номинирована на Нобелевскую премию мира. В этом году ей исполнилось бы 75 лет.

Жизнь этой женщины, которую называли дагестанской матерью Терезой, была полностью посвящена служению людям. Айшат Магомедова родилась в 1944 году в высокогорном Ботлихском районе Дагестана в семье сельского учителя. После окончания медицинского института работала врачом-гинекологом, заведовала отделением в республиканской клинической больнице. В переломные 90-е годы Айшат было тяжело наблюдать, как фактически исчезает бесплатная медицина и многие больные вынуждены обращаться за помощью к частным врачам.

Тогда она приняла главное решение в своей жизни. Оставив работу в государственной клинике, Айшат создала Лигу защиты матери и ребенка для оказания бесплатной медицинской помощи женщинам из малообеспеченных семей, а в 1994 году в Махачкале открылась благотворительная больница для женщин. Ее пациентами были в основном женщины из сел. Тяжелая работа по дому, на приусадебном участке, отсутствие нормального медицинского обслуживания у многих стали причиной различных заболеваний. Жаловаться на здоровье не в привычке горянок. Айшат лично объезжала районы и убеждала женщин лечь на обследование в ее больницу.

История благотворительной больницы - целая эпопея. Айшат Магомедова после долгих хождений по инстанциям добилась, чтобы ей передали расположенное в центре Махачкалы заброшенное здание бывшей ветеринарной лечебницы.

Волонтеры сделали в помещении ремонт. Госкомимущества Дагестана издал распоряжение, согласно которому здание было передано больнице в бессрочное и бесплатное пользование.

В больницу стали приезжать пациенты не только из Дагестана, но и со всего Северного Кавказа. Всего за время ее работы здесь получили бесплатную медицинскую помощь около 40 тысяч женщин. Работавшие тут врачи выполняли свои обязанности добровольно, приходя лечить людей после своей основной работы. Необходимое оборудование и медикаменты приобретались за счет пожертвований и грантов.

Через некоторое время республиканские чиновники неожиданно осознали, что от благотворительной больницы, расположенной в центре города, рядом с главной площадью, нет никакой прибыли. Один за другим начались судебные иски с требованием освободить "незаконно" занимаемые помещения. В итоге Арбитражный суд Дагестана вынес решение об удовлетворении иска министерства имущественных и земельных отношений республики.

Как заявил представитель министерства, они пытались заключить с больницей договор аренды, на что поступил отказ. Айшат Магомедова пояснила, что за аренду чиновники запросили сумму, которую больница никак не потянула бы, - два миллиона рублей в год.

В те годы на защиту благотворительной больницы для женщин встали тысячи жителей Дагестана и соседних регионов. Сотни женщин приходили пикетировать заседания суда, где рассматривался иск о выселении. Но результатов это не дало. Корреспондент "РГ" не раз встречался с Айшат Магомедовой. В "Российской газете" в 2009 году вышла публикация "Мера милосердия" о ситуации вокруг благотворительной больницы. Айшат Магомедова никогда не паниковала, вела себя спокойно и рассудительно. Только ее глаза выдавали скорбь и тревогу за судьбу больных женщин, которых бездушные чиновники выбрасывали на улицу. После большого общественного резонанса власти пообещали предоставить больнице помещение на окраине города. Но довести этот процесс до конца не получилось. От переживаний и нервного стресса Айшат заболела. 26 декабря 2010 года после продолжительной болезни она скончалась в возрасте 66 лет. А лакомый участок земли, приглянувшийся чиновникам, быстро нашел нового хозяина.