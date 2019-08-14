В Дагестане четыре человека погибли в ДТП

Четыре человека погибли в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в Кумторкалинском районе Дагестана. Еще трое получили ранения.

Все пострадавшие госпитализированы. Состояние одного из них оценивается как критическое, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на главное управление МВД республики. Отмечается, что среди раненых - двое несовершеннолетних детей.

ДТП произошло в 23:00 в районе села Алмало. По предварительным данным, "Приора" выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с "ВАЗ-2114". На месте происшествия сейчас работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.