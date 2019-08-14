Новости

Производитель "Тигров" займется созданием легких гусеничных машин 09:56
Космические спасатели готовятся к запуску "Союза" с роботом "Федором" 09:55
Врачи Хасавюрта замахнулись на рекорд по количеству операций 09:52
СМИ назвали принадлежность приблизившегося к борту Шойгу истребителя НАТО 09:45
В Хабаровском крае медведь украл покойника с кладбища 09:23
Volkswagen рискнул и выпустил кроссовер без крыши 09:11
На Камчатке обнаружили тело убитого медведем человека 09:10
В Дагестане лихач сбил насмерть пешехода 09:09
В США запретили возить в самолетах некоторые модели ноутбуков MacBook Pro 08:59
СМИ: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии 08:50
В Госдуме предложили запретить использовать старые автомобили 08:40
Переговоры "Барселоны" и "ПСЖ" по Неймару не принесли результата 08:26
Более 40 городов и сел могут пострадать от паводка в Хабаровском крае 08:15
Стал известен список приоритетных "тарифных целей" Трампа в отношении КНР 07:52
В шестом туре VAR будет работать на двух московских дерби 07:46
Акция "Хоровод мира" пройдет на ВДНХ 07:07
В Хабаровском крае подняли по тревоге около 2 тысяч военных 06:31
Врачи назвали опасной четырехдневную рабочую неделю 06:11
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна "Кроса" 06:00
В Дагестане четыре человека погибли в ДТП 05:54
Ученые назвали диету, понижающую вероятность развития рака 05:45
Охранники проспали самоубийство миллиардера-насильника 05:40
В Японии за неделю 23 человека скончались от жары 05:28
В Якутии рассказали о тяжелом состоянии пострадавших в ДТП 05:18
Пакистан призвал СБ ООН провести срочное заседание из-за действий Индии 04:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Почему горит тайга и как важен лес для Байкала
Почему горит тайга и как важен лес для Байкала
14.08.2019 09:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане лихач сбил насмерть пешехода

Текст: Роман Мерзляков (Махачкала)

В Махачкале 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-217030  насмерть сбил молодого человека, переходившего проезжую часть. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Дагестану в своем аккаунте в Instagram.

В Дагестане четыре человека погибли в ДТП

ДТП произошло в темное время суток на проспекте Акушинского. Пешеход от полученных повреждений скончался на месте.

Водитель часто привлекался сотрудниками ГИБДД к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.  Так, за последние полтора года ему выписали 32 протокола и постановления. Подозреваемого доставили в отдел полиции, начато следствие. После получения результатов автотехнической экспертизы будет возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть".

Сам задержанный пояснил, что ехал со скоростью около 70 километров в час. Светофор в тот момент не работал.Стекла машины водителя затонированы, что может ухудшать обзор ночью. При этом нарушитель нередко выкладывал у себя в соцсети ролики с примерами лихого вождения. Свою вину задержанный признал.

В комментариях пользователи Сети высказали мнение, что отчасти вина за случившееся лежит и на автоинспекции, раз человек с таким количеством нарушений не лишен водительских прав. Кроме того, граждане указывают, что тот участок дороги в принципе является аварийным - это уже не первый несчастный случай там.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Махачкала
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ назвали принадлежность приблизившегося к борту Шойгу истребителя НАТО
В Госдуме предложили запретить использовать старые автомобили
Врачи назвали опасной четырехдневную рабочую неделю
Володин: Решение о гражданстве Украины для россиян принято в США
"Краснодар" обыграл "Порту" и продолжит борьбу в Лиге чемпионов