В Дагестане лихач сбил насмерть пешехода

В Махачкале 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-217030 насмерть сбил молодого человека, переходившего проезжую часть. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Дагестану в своем аккаунте в Instagram.

ДТП произошло в темное время суток на проспекте Акушинского. Пешеход от полученных повреждений скончался на месте.

Водитель часто привлекался сотрудниками ГИБДД к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Так, за последние полтора года ему выписали 32 протокола и постановления. Подозреваемого доставили в отдел полиции, начато следствие. После получения результатов автотехнической экспертизы будет возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть".

Сам задержанный пояснил, что ехал со скоростью около 70 километров в час. Светофор в тот момент не работал.Стекла машины водителя затонированы, что может ухудшать обзор ночью. При этом нарушитель нередко выкладывал у себя в соцсети ролики с примерами лихого вождения. Свою вину задержанный признал.

В комментариях пользователи Сети высказали мнение, что отчасти вина за случившееся лежит и на автоинспекции, раз человек с таким количеством нарушений не лишен водительских прав. Кроме того, граждане указывают, что тот участок дороги в принципе является аварийным - это уже не первый несчастный случай там.