В Дербенте археологи нашли следы древнего жилья

Археологи обнаружили остатки жилища с хозяйственным инвентарем к югу от крепости Нарын-Кала в дагестанском Дербенте, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя экспедиции Муртазали Гаджиева.

Ученые увидели целые керамические сосуды. Среди них - большая емкость, называемая "хум". Этот сосуд был накрыт каменной крышкой. Предположительный возраст находки - полторы тысячи лет.

Следы огня, сожженные деревянные конструкции позволяют предположить, что здесь был пожар. Историки связывают это с анти-иранским восстанием V века.

Среди прочих находок есть гончарная печь, каменные бруски для заточки и полировки кузнечных изделий, а также сами предметы из железа и бронзы. Например, навершие булавки с изображением птицы.

В этом году раскопки велись на территории поселения I-VI столетий, существовавшего до постройки крепости Нарын-Кала. Из письменных источников известно его название - Чор. По всей видимости, это слово восточно-иранского происхождения, оно означает "узкое место", так как здесь горы наиболее близко подходят к Каспийскому морю.