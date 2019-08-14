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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

ФАП на буржуйке

В Дагестане после критики правительства начали строить сельские медпункты
Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России № 179(7937)
В Дагестане до конца 2019 года откроется 15 модульных фельдшерско-акушерских пунктов. По информации минздрава республики, для их строительства определены территории и выделены земельные участки.

Ситуация с ФАПами в регионе сложилась катастрофическая. Дагестан оказался в числе субъектов страны, отстающих в исполнении нацпроекта "Здравоохранение". Как выявили проверки, в республике затянули вопрос с предоставлением земельных участков для установки модульных ФАПов. Разбирательство дошло до правительства России. Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение срочно принять все возможные меры для исправления положения и до десятого августа доложить правительству о результатах.

Фото: Николай Гагарин
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После разбора полетов в Дагестане заявили о немедленном выполнении всех поручений. Почему этого нельзя было сделать в срок, правда, не объяснили. По словам министра здравоохранения РД Джамалудина Гаджиибрагимова, 15 фельдшерско-акушерских пунктов появятся в малонаселенных пунктах республики, в том числе на острове Чечень в Каспийском море. Кроме того, как заявил министр, до конца текущего года в медицинских организациях внедрят новую модель медико-санитарной помощи.

- В пяти медицинских организациях начали применять электронную запись к врачу, создали кол-центр, ввели дополнительные автоматизированные рабочие места для обслуживания пациентов, оптимизировали работу клинико-диагностической лаборатории, - отчитался Гаджиибрагимов.

О проблемах с фельдшерско-акушерскими пунктами в республики говорят давно. Жители села Сагада Хасавюртовского района уже устали жаловаться на отсутствие медицинской помощи. Вопросом занялись активисты ОНФ, куда они тоже обратились.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Ситуация представилась ужасающая. Медпункт был расположен в вагончике с двумя смежными комнатами. Здесь не было процедурного кабинета, комнаты фельдшера, помещения для экстренного приема родов и временного пребывания пациентов. Не было санузла для персонала и пациентов. В зимнее время медпункт отапливался буржуйкой.

"Эксперты ОНФ не нашли в ФАПе ни одного комплекта для оказания первой медицинской помощи, и это при обслуживании двух тысяч человек, включая 805 детей. Медпункт не соответствует санитарным нормам, требует капитального ремонта и дооборудования. Региональное отделение обратило на это внимание министерства здравоохранения республики", - рассказали "РГ" в пресс-службе ОНФ.

После сигнала "фронтовиков" минздрав Дагестана принял решение провести ремонт в ФАПе уже в этом году.

Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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