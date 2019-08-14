Военные из пяти стран десантировались на Эльбрус

В горах Кабардино-Балкарии проходит международный конкурс "Эльбрусское кольцо", в рамках которого военнослужащие из пяти государств совершат восхождение на Эльбрус. Сегодня военные десантировались на склон высочайшей горы Европы из вертолета Ми-8 АМТШ.

- Подразделения в полном составе вышли в назначенный пункт сбора, расположенный на удалении более 500 метров от площадки десантирования, - сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

После удачного выполнения первой части, военные приступили к марш-броску. Перемещение проходило в высокогорном районе с преодолением сложных рельефных препятствий.

В "Эльбрусском кольце" участвуют представители России, Индии, Марокко, Казахстана и Узбекистана, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Сегодня участникам конкурса, который проходит в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2019), предстоит начать подъем на вершину Эльбруса. Протяженность этого маршрута составит 20 километров, а перепад высот свыше двух тысяч метров.