Новости

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев 12:35
В России подорожали семь моделей Renault 12:33
Аксенов назвал инициаторов водной блокады Крыма 12:22
XI Московская премия Urban Awards 2019 пройдет в конце ноября 12:20
Под Тверью проверят данные о нападении стаи собак на ребенка 12:19
В комитете Госдумы по транспорту оценили идею запрета старых машин 12:17
Боксер Ярд пообещал нокаутировать Ковалева 12:15
В Карелии возбудили дело после посадки на мель теплохода "Сапфир" 12:14
Acura Type S показал будущее "заряженных" моделей марки 12:05
Лукашенко оценил развитие регионов Могилевской области 12:01
Военные из пяти стран десантировались на Эльбрус 12:01
В Москве подвели промежуточные итоги работы спасателей на мотоциклах 12:00
Камчатский вулкан Карымский выбросил пепел на 4,5 км 11:59
Появилось видео с места жесткой посадки вертолета на Камчатке 11:59
Видео: В Екатеринбурге из-под асфальта забил гейзер с горячей водой 11:56
В санатории, чей автобус попал в ДТП в Новороссийске, нашли нарушения 11:50
В Дербенте археологи нашли следы древнего жилья 11:48
Полиция Карелии проверит факт избиения мальчика за кражу колбасы 11:45
Военные отменили выезд жителей из поселка Ненокса 11:42
ЦОДД раскрыл адреса новых камер на дорогах Москвы 11:38
Приемный терминал для "Турецкого потока" построен на 95 процентов 11:35
В Астрахани экс-полицейского осудили за пытки электрошокером 11:30
Аномальная молния ударила у Северного полюса 48 раз 11:30
В Коми дожди отрезали жителей четырех сел от большой земли 11:27
В Нижнем Новгороде реабилитацией пациентов займутся роботы 11:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Почему горит тайга и как важен лес для Байкала
Почему горит тайга и как важен лес для Байкала
14.08.2019 12:01
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Военные из пяти стран десантировались на Эльбрус

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкарии)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В горах Кабардино-Балкарии проходит международный конкурс "Эльбрусское кольцо", в рамках которого военнослужащие из пяти государств совершат восхождение на Эльбрус. Сегодня военные десантировались на склон высочайшей горы Европы из вертолета Ми-8 АМТШ.

На Камчатке танки морской пехоты "уничтожили" пулеметные расчеты

- Подразделения в полном составе вышли в назначенный пункт сбора, расположенный на удалении более 500 метров от площадки десантирования, - сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

После удачного выполнения первой части, военные приступили к марш-броску. Перемещение проходило в высокогорном районе с преодолением сложных рельефных препятствий.

В "Эльбрусском кольце" участвуют представители России, Индии, Марокко, Казахстана и Узбекистана, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Сегодня участникам конкурса, который проходит в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2019), предстоит начать подъем на вершину Эльбруса. Протяженность этого маршрута составит 20 километров, а перепад высот свыше двух тысяч метров.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аксенов назвал инициаторов водной блокады Крыма
СМИ назвали принадлежность приблизившегося к борту Шойгу истребителя НАТО
Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40 человек
Власти Грузии занизили ущерб от потери российских туристов
Врачи назвали опасной четырехдневную рабочую неделю