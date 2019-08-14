В Дагестане хирурги проведут рекордное количество операций за день

Дагестанские хирурги планируют попасть в Книгу рекордов России по количеству проведенных операций за один день, сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

В новом отделении флебологии горбольницы Хасавюрта 15 августа одновременно будут работать два сердечно-сосудистых хирурга. Они намерены прооперировать более 50 пациентов с варикозным расширением вен.

Операции пройдут без надрезов и общего наркоза. Хирургическое вмешательство осуществится через небольшой прокол при помощи внутрисосудистого лазера. Путем термического воздействия на внутреннюю поверхность вены доктора за 15 минут устраняют причину варикоза. Раньше продолжительность операции при такой патологии превышала два часа.

Сегодня благодаря новым технологиям пациенты быстрее восстанавливаются. Они могут выйти из операционной самостоятельно. Соответственно сокращается и время их нахождения в стационаре.