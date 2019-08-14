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14.08.2019 08:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

С улицы Ручейной

Безногому бомжу протянул руку помощи инвалид-колясочник
Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)
Российская газета - Неделя № 179(7937)
В Эжвинском районе Сыктывкара под лестницей торгового центра поселился бездомный с культями вместо ступней. Сначала он спал на картонных коробках, а потом кто-то из сердобольных граждан притащил ему старый диван.
Андрей Ярчук (справа) так бы и жил на диване, кабы не пришел, точнее, приехал к нему на помощь Илья Костин (слева). Андрей Ярчук (справа) так бы и жил на диване, кабы не пришел, точнее, приехал к нему на помощь Илья Костин (слева).
Андрей Ярчук (справа) так бы и жил на диване, кабы не пришел, точнее, приехал к нему на помощь Илья Костин (слева).

Жители микрорайона подкармливали бродягу, но все же старались долго не задерживаться. По сути, единственным человеком, кто остановился, поговорил и помог, был председатель общественной организации людей с ограниченными возможностями "Аппарель" Илья Костин, сам инвалид-колясочник.

Стало известно, что мужчину зовут Андрей Ярчук, год назад он приехал из Инты. В Сыктывкаре жил где придется, существовал как получится. Хмурый и неприветливый, со следами прежней жизни на лице. Были в его биографии и судимость, и пьянство. Инвалида пытались пристроить в интернаты, но он нигде не оставался. Не хотел приспосабливаться.

- Я впервые с ним столкнулся еще в январе нынешнего года, - рассказал корреспонденту "РГ" Илья Костин. - Потом он исчез. И вот только сейчас мне сказали, что снова появился - теперь у торгового центра. Сразу же отправился к нему.

- Но "знающие" люди говорят, что он... недоброжелателен.

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- Когда он понял, что мы хотим ему реально помочь, даже заплакал. Человек уже и не верил, что он хоть кому-то может быть нужен.

Вот в этом весь Илья Костин. Прийти на помощь любому. Все его проекты связаны с улучшением жизни людей с инвалидностью. И самый главный - движение "Ручейная - наш общий дом", Илья - председатель совета движения, а Ручейная - это улица, на которой живет Илья Костин, председатель правозащитной организации людей с инвалидностью "Аппарель".

Вместе с коллегами еще одной организации "Рубикон" уже не первый год стараются обустроить свой отдаленный городской микрорайон. И соседи откликаются. Все вместе проводят праздники, делают детские площадки.

Еще один проект Ильи Костина - "Сытый гражданин". Это помощь бездомным людям. Их как раз в районе улицы Ручейной предостаточно. Сначала с горячими ужинами в места скопления бездомных отправился сам Илья Костин. Еду для них готовила его жена. Потом Илью поддержали. И теперь уже стало традицией, что на площадке у гаражей кормят людей без определенного места жительства. Как рассказывает Илья Костин, в среднем собирается человек 20-25, чем ближе к холодам, тем их больше. Все делают бесплатно. Деньги на проект перечисляют неравнодушные жители Сыктывкара. Горожане также собирают средства личной гигиены, самые необходимые лекарства, одежду, обувь, теплые вещи. Работают волонтеры в тесном контакте с социальными службами.

Но не только подкармливают бездомных. Общественники оказывают им и другую поддержку. Начинают с восстановления документов, если есть такая потребность, временно регистрируют их в Центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий.

Вот туда-то и отвезли Андрея Ярчука с улицы от торгового центра. Фонд социального страхования выдал бездомному коляску, костыли.

- Паспорт у него есть, но Андрей потерял банковскую карту, на которую перечисляют ему деньги по инвалидности, - продолжает Илья Костин. - Самому попасть в отделение нельзя, оно на втором этаже. Инвалиду без ног туда просто не добраться. Нашли другой офис, договорились. Сделают новую карту.

Фото: Андрей Куликов/РГ
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А еще Ярчук, возможно, первый раз в жизни на коляске заехал в торговый центр не как человек с протянутой рукой, а как посетитель. Вместе с Ильей пообедали наверху в ресторанчике. Андрей с удивлением озирался. Не привык к подобной обстановке.

Потом отправились в поликлинику на осмотр. Мужчине сделают необходимые анализы, и тогда медики решат, что делать дальше. Возможно, потребуется госпитализация и лечение. В другом случае Андрей Ярчук останется в Центре социальной адаптации, пока будет решаться вопрос о его дальнейшей судьбе и постоянном месте жительства.

- Верите в успех? - спрашиваю Илью Костина.

- Андрей сам хочет измениться. И это хорошо. Скажу только одно: очень сложно бросать уже сложившийся образ жизни, пусть и негативный. Но я знаю такие примеры по проекту "Сытый гражданин". Люди смогли уйти с улицы и начать жить заново.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Сыктывкар
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