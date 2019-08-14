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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Код Полищука

76-летний петербуржец стал финалистом сложнейшего конкурса по программированию
Текст: Ксения Колесникова, Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя № 179(7937)
Евгений Владимирович Полищук носит окладистую бороду и любит рассказывать сказки. Он похож на Деда Мороза. Благообразный образ рушится, когда узнаешь, что недавно 76-летний мужчина не только выдержал 36-часовой чемпионат по программированию, но и вошел в число финалистов. В сентябре вместе со своей командой поедет в Казань, чтобы там в еще более жестких рамках создать прорывную компьютерную программу.
Геймерский интерес у Евгения Владимировича один - писать программы для компьютерных игр. Фото: Из архива Е.В. Полищука Геймерский интерес у Евгения Владимировича один - писать программы для компьютерных игр. Фото: Из архива Е.В. Полищука
Геймерский интерес у Евгения Владимировича один - писать программы для компьютерных игр. Фото: Из архива Е.В. Полищука

Евгений Полищук по профессии биолог, программированием увлекся пятьдесят лет назад, когда ЭВМ размером со шкаф казалась верхом технического прогресса.
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Институт цитологии, где тогда трудился Полищук, закупил машину "Днепр-21". Ей требовалась площадь, сравнимая со спортивным залом. Такой в институте не нашлось, и руководство пристроило ее в одном из НИИ. Сотрудникам было поручено регулярно ездить к ЭВМ, вводить данные и просчитывать результаты.

Для сотрудников института цитологии двоичные коды с перфолент были темным лесом, а Полищук увлекся. Стал сам писать программы для обработки данных. Громоздкий "Днепр-21", следуя прогрессу, сменила ЭВМ М-4030, аналог IBM-360. Первая машина, которая была близка к персональному компьютеру.

Ученые ждали, когда на ней установят неведомо как попавшее в СССР пиратское программное обеспечение. Полищук сетует: мало кто думал, что программами можно обмениваться бесплатно. А фразы: компьютеры обойдутся без людей и программы сами себя напишут, уже тогда набили оскомину.

Прошло полвека, но программы по-прежнему пишет Полищук. В девяностые годы он уволился из института, уехал на Кубань и чем только не занимался, даже создал базу данных для местного морга.

Фото: Пресс-служба Службы занятости населения Санкт-Петербурга
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Десять лет назад вернулся в Петербург. Вел курсы по ускоренному изучению программирования, написал книжку для детей, позволяющую понять математику.

Как-то увидел в соцсетях ссылку на конкурс "Цифровой прорыв", зарегистрировался, выполнил тестовое задание - без ошибок решил 45 задач из 50. На него вышел капитан петербургской команды и пригласил участвовать в хакатоне. Полищук согласился, несмотря на необходимость провести 36 часов за компьютером. Прототип программы, созданной участниками, вошел в финал. В числе победителей Полищук увидеть себя не ожидал.

После конкурса Евгений Владимирович проснулся знаменитым. Сам он ничего удивительного в своем желании "кодить", то есть писать коды для программирования, не видит. Под стереотип типичного программиста Евгений Владимирович не попадает, он много времени проводит с семьей, программированием интересуется с научной точки зрения и не играет в компьютерные игры.

Справка "РГ"

На кону 4,7 миллиарда

Конкурс "Цифровой прорыв" реализуется платформой "Россия - страна возможностей" и является частью национального проекта "Образование". А конкретно - входит в федеральный проект "Социальные лифты для каждого". К 2024 году должно быть проведено 35 конкурсов, дающих возможности для профессионального и карьерного роста. Планируется, что в них примут участие более 1,7 млн человек. Что это за конкурсы? К примеру, молодежный кубок по менеджменту "Управляй", конкурс проектов по развитию своего региона "Моя страна - моя Россия", программа для студентов "Профстажировки 2.0" и другие. На проект "Социальные лифты для каждого" из федерального бюджета будет выделено около 4,7 млрд рублей.

Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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