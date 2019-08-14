Евгений Владимирович Полищук носит окладистую бороду и любит рассказывать сказки. Он похож на Деда Мороза. Благообразный образ рушится, когда узнаешь, что недавно 76-летний мужчина не только выдержал 36-часовой чемпионат по программированию, но и вошел в число финалистов. В сентябре вместе со своей командой поедет в Казань, чтобы там в еще более жестких рамках создать прорывную компьютерную программу.

Евгений Полищук по профессии биолог, программированием увлекся пятьдесят лет назад, когда ЭВМ размером со шкаф казалась верхом технического прогресса.

Институт цитологии, где тогда трудился Полищук, закупил машину "Днепр-21". Ей требовалась площадь, сравнимая со спортивным залом. Такой в институте не нашлось, и руководство пристроило ее в одном из НИИ. Сотрудникам было поручено регулярно ездить к ЭВМ, вводить данные и просчитывать результаты.

Для сотрудников института цитологии двоичные коды с перфолент были темным лесом, а Полищук увлекся. Стал сам писать программы для обработки данных. Громоздкий "Днепр-21", следуя прогрессу, сменила ЭВМ М-4030, аналог IBM-360. Первая машина, которая была близка к персональному компьютеру.

Ученые ждали, когда на ней установят неведомо как попавшее в СССР пиратское программное обеспечение. Полищук сетует: мало кто думал, что программами можно обмениваться бесплатно. А фразы: компьютеры обойдутся без людей и программы сами себя напишут, уже тогда набили оскомину.

Прошло полвека, но программы по-прежнему пишет Полищук. В девяностые годы он уволился из института, уехал на Кубань и чем только не занимался, даже создал базу данных для местного морга.

Десять лет назад вернулся в Петербург. Вел курсы по ускоренному изучению программирования, написал книжку для детей, позволяющую понять математику.

Как-то увидел в соцсетях ссылку на конкурс "Цифровой прорыв", зарегистрировался, выполнил тестовое задание - без ошибок решил 45 задач из 50. На него вышел капитан петербургской команды и пригласил участвовать в хакатоне. Полищук согласился, несмотря на необходимость провести 36 часов за компьютером. Прототип программы, созданной участниками, вошел в финал. В числе победителей Полищук увидеть себя не ожидал.

После конкурса Евгений Владимирович проснулся знаменитым. Сам он ничего удивительного в своем желании "кодить", то есть писать коды для программирования, не видит. Под стереотип типичного программиста Евгений Владимирович не попадает, он много времени проводит с семьей, программированием интересуется с научной точки зрения и не играет в компьютерные игры.

Справка "РГ"

На кону 4,7 миллиарда

Конкурс "Цифровой прорыв" реализуется платформой "Россия - страна возможностей" и является частью национального проекта "Образование". А конкретно - входит в федеральный проект "Социальные лифты для каждого". К 2024 году должно быть проведено 35 конкурсов, дающих возможности для профессионального и карьерного роста. Планируется, что в них примут участие более 1,7 млн человек. Что это за конкурсы? К примеру, молодежный кубок по менеджменту "Управляй", конкурс проектов по развитию своего региона "Моя страна - моя Россия", программа для студентов "Профстажировки 2.0" и другие. На проект "Социальные лифты для каждого" из федерального бюджета будет выделено около 4,7 млрд рублей.