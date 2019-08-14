Библиотека - это книги. Библиотека для слепых - это пухлые тома, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля, тактильные пособия, "говорящие" книги, макеты зданий и памятников. Компьютеры с программой экранного доступа и брайлевским дисплеем. Тифлофлешплееры. И даже альбомы по искусству.

Картина на ощупь

Игорь Гришин сидит за монитором в компьютерном зале. На экране - точки, точки, точки. Темный лес для меня и привычный, понятный мир для незрячего библиотекаря. Руки лежат на брайлевском дисплее, который отображает строку в сорок символов. Курсор движется по экрану, и одновременно с этим мгновенно меняется конфигурация точек. Игорь вычитывает сказку "Дядюшка Ау". До него с книжкой работал зрячий коллега - он отсканировал обычный текст, вычитал, сверстал, сверил с оригиналом. Теперь уже в "брайлизованном" варианте нужно правильно расставить переносы и заголовки, сформировать содержание, титульный лист - и можно выводить на печать.

Принтеры здесь тоже специальные: они не наносят краску, а продавливают в плотном бумажном листе выпуклые точки. Остается сшить страницы - и книга пополнит фонд библиотеки.

Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых и слабовидящих - единственная специальная библиотека, в которой есть издательский отдел. Здесь умеют создавать не только брайлевские книги. Как рассказать человеку, который не видит от рождения, например, о картине "Утро в сосновом лесу"?

- Закройте глаза и трогайте, - методист Диана Лещик открывает альбом. - На первой странице - рельефное изображение картины. Обозначены несколько планов, можно получить общее впечатление о композиции. Дальше - детальный разбор. Страница, на которой прорисованы только поваленные стволы. Затем к ним добавляются медведи. И так далее, все сопровождается пояснениями шрифтом Брайля. Причем - чувствуете? - везде разная фактура: кора, мех, ветви.

Разработкой тактильных иллюстраций занимаются здесь же, в библиотеке. С их помощью можно объяснить почти все. Даже балет. Альбом, посвященный "Щелкунчику", содержит как текст, так и выпуклые иллюстрации: от костюмов по эскизам Ивана Всеволожского до балетных позиций: плие, антраша, фуэте...

"Говорящие" книги

Рыжебородый молодой человек в красных очках надевает наушники и подключает диктофон к компьютеру. Работать ему помогает сотрудник библиотеки, но по большому счету без этого можно обойтись: компьютеры оборудованы программой экранного доступа.

- Я стал постоянным посетителем библиотеки два года назад, когда переехал в Петербург из Севастополя, - говорит Владислав Шайбович. - Днем учусь на массажиста, после учебы приезжаю сюда - переслушать лекции, взять новые аудиокниги, поработать на компьютере. Сейчас перекидываю с диктофона на компьютер свои этнические барабанные изыски и монологи о жизни. Регулярно беру домой аудиокниги. Даже обзавелся собственным тифлоплеером, распознающим LKF.

LKF - это специальный аудиоформат для защиты авторского права, который невозможно перевести ни в какой другой и нельзя прослушать на обычном устройстве. В читальном зале для этого выдают тифлофлешплееры.

Аудиокниги создаются здесь же, буквально за соседней дверью.

Книга "Последний из могикан" по Брайлю занимает шесть томов. "Война и мир" - двадцать девять

"Bread - хлеб, аll together - все вместе..." - за стеклом в студии звукозаписи девушка с безупречным произношением начитывает английские слова.

- Работаем над проектом "Знания без границ", который предназначен для онлайн-обучения незрячих. Всего будет четыре курса: английский язык для начинающих, основы программирования, использование портала "Государственные услуги" и услуги МФЦ, - объясняет Карина Рябченко, заведующая сектором звукозаписи издательского отдела. - А вообще тут записываются "говорящие" книги (на кассетах) и аудиокниги (на дисках и флеш-картах). В том числе по запросам читателей.

К слову, оперативно начитать, например, пару глав из учебника по запросу читателя может и сотрудник отдела индивидуального обслуживания.

Аудиокниги с каждым годом пользуются все большей популярностью. Нельзя сказать, что шрифт Брайля уходит в прошлое, но конкурировать со звуковым форматом рельефно-точечным книгам сложно. Хотя бы из-за их большого объема. Книга "Последний из могикан" по Брайлю - это шесть томов. "Война и мир" - двадцать девять. Уже хотя бы поэтому собственную брайлевскую библиотеку дома собрать сложно.

"Библиотека - это суперместо"

Вдоль длинного коридора отдела индивидуального обслуживания тянутся поручни, но хрупкая девушка их не касается. Идет хоть и несколько неуверенно, но быстро. В библиотеке Наталья Шанявская частый гость. Впервые пришла сюда еще школьницей. Потом филфак, аспирантура, защита диссертации по Крепсу и Бродскому - без книг никак.

- Библиотека - это суперместо, - улыбается Наталья. - Бездна информации, большое количество периодики, удобные базы данных, к которым можно получить удаленный доступ. Когда училась, мне здесь в огромных количествах распечатывали "в Брайле" пособия по английскому языку и художественной литературе. На английском, французском, даже болгарском. Здорово, что книги есть в разных форматах: аудио, Брайль. Или можно взять домой обычную плоскопечатную, отсканировать ее, потом распознать и читать текстовый документ при помощи специальной коспьютерной программы. Если правильно настроить, она может читать почти как человек. Но обычно все накручивают скорость, поэтому "как человек" все равно не получается. Мне, кстати, механический голос "говорилки" нравится больше, чем профессионально начитанная аудиокнига. Текст без интонаций, без интерпретаций диктора - это чистая форма, почти то же самое, что и книга, которую человек читает глазами.

Сейчас Наталья дает частные уроки русского и английского языка. И чуть-чуть завидует нынешним студентам. Им, конечно, во многом проще.

- Я-то пять лет каждый день конспектировала лекции по Брайлю, а это, знаете ли, испытание для окружающих: характерный стук, иногда даже стол трясется. Но жизнь стремительно упрощается и ускоряется. Сейчас слепые студенты пишут лекции сразу в ноутбуки, могут легко скачать нужные научные работы из интернета и перевести их в удобный формат.

Наталья достает из сумки белый лист, заполненный брайлевскими точками. Это шпаргалка. Сейчас она будет вести занятия в разговорном клубе английского языка "Встречи у Биг-Бена". Ученики уже собрались.

Прямая речь

Михаил Назаров, методист отдела развития Санкт-Петербургской государственной библиотеки для слепых:

- Библиотека активно сотрудничает с музеями. Мало адаптировать пространство для посещения инвалидами, надо еще максимально адаптировать экспозицию. Помогают разработанные для каждой экскурсии рельефно-графические пособия с планами помещений и изображениями экспонатов, макеты и отредактированные тексты экскурсий, содержащие тифлоописания. В библиотеке незрячие могут познакомиться с рельефной тактильной картой центральной части Санкт-Петербурга, с обозначенными на ней упрощенными моделями архитектурных памятников города, станциями метро. Есть и отдельные макеты некоторых знаковых сооружений, покрупнее и детальнее. Хотите подержать Александровскую колонну?..