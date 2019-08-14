Жительница Калининградской области отсудила у управляющей компании больше ста тысяч рублей за бытовую технику, которая пришла в негодность из-за скачка напряжения. На электрическом столбе, расположенном на придомовой территории, перегорел нулевой провод. Суд решил, что отвечать за последствия аварии должна УК.

Речь идет об одном из многоквартирных домов в городе Пионерском. Из-за скачка напряжения, который произошел в марте прошлого года, в квартире Ольги вышли из строя телевизор и игровая приставка. Через два дня после ЧП калининградка обратилась в управляющую компанию с заявлением о возмещении расходов. Однако там ей ответили, что УК не несет ответственности за участок сетей, на котором случилась авария.

Ольга обратилась в суд, попросив определить ответчика и взыскать с него деньги. Вопрос был непростым, поскольку старая управляющая компания, которая раньше обслуживала дом, обанкротилась. А новая не стала переоформлять документы, регулирующие пределы ответственности между ней и поставщиком энергии. В результате за состояние и обслуживание электрического столба, на котором перегорел провод, на бумаге не отвечал никто.

Светлогорский городской суд опирался на Гражданский кодекс РФ. Он решил, что действия управляющей компании, которая не инициировала переоформление документов, не соответствуют принципам добросовестного осуществления гражданских прав. При этом старая и новая УК заключили договор на предоставление услуг по обслуживанию общего имущества многоквартирных домов. То есть фактически действующая управляющая компания взяла на себя ответственность за содержание спорного участка сети, расположенного на придомовой территории.

Кроме того, Фемида опиралась на Закон РФ "О защите прав потребителей". Он позволяет потребителю, понесшему убытки в результате ненадлежащего оказания услуг, требовать их возмещения, компенсации морального вреда и штрафа. Так как УК отказалась удовлетворять требования Ольги в добровольном порядке, суд обязал ответчика выплатить ей штраф - 50 процентов от суммы компенсации убытков и морального вреда.

Управляющей компании придется выплатить 105 тысяч рублей - значительно больше цены телевизора

- Светлогорский городской суд решил взыскать с управляющей компании в пользу истицы более ста тысяч рублей, - отмечает начальник отдела по взаимодействию с общественностью и СМИ Калининградского областного суда Карина Усанова. - Из них стоимость ущерба, причиненного скачком напряжения, составила 66,9 тысячи рублей, компенсация морального вреда - одну тысячу рублей, штраф за неудовлетворение требований потребителя - порядка 34 тысяч рублей, расходы на проведение экспертизы - 3,5 тысячи рублей. Ответчик подал апелляционную жалобу в Калининградский областной суд, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение районного суда законным и обоснованным. Оно вступило в законную силу.

По словам Ольги, в победе она была уверена. Калининградка трудится главным бухгалтером - в работе она сталкивалась и с вопросом разграничения балансовой принадлежности электросетей, и с вопросом правопреемственности при банкротстве и ликвидации организаций. Свои интересы в суде Ольга защищала самостоятельно, без помощи юриста.

- Конечно, если скачок напряжения случился в квартире, разумны опасения, не ваша ли проводка тому виной. Но в момент ЧП я видела провод, тлевший на улице. Поэтому было очевидно, что авария произошла за пределами квартиры, - рассказала она корреспонденту "Российской газеты". - Я предлагала соседям, у которых тоже сгорели телевизоры, пойти в суд вместе со мной, но они не захотели. А я считаю, что свои права надо отстаивать. Получив от УК отказ, я отвезла технику в Калининград в бюро судебной экспертизы и оценки. Экспертиза подтвердила, что техника вышла из строя по причине высокого напряжения в сети, а до аварии находилась в исправном состоянии. И уже с результатами экспертизы я обратилась в суд.