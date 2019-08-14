Новости

Пропавшего в лесу ребенка ищут четыреста омичей 10:09
Первые фото: новый Kia Mohave не будет отличаться от концепта 10:04
Убийца девятилетней школьницы из Братска осужден на 20 лет 10:03
Бурджанадзе: Власти Грузии занизили ущерб от потери российских туристов 10:02
Агрессивный грибок поставил под угрозу экспорт главного товара Колумбии 10:00
Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40 человек 09:59
Производитель "Тигров" займется созданием легких гусеничных машин 09:56
Космические спасатели готовятся к запуску "Союза" с роботом "Федором" 09:55
Врачи Хасавюрта замахнулись на рекорд по количеству операций 09:52
СМИ назвали принадлежность приблизившегося к борту Шойгу истребителя НАТО 09:45
В Хабаровском крае медведь украл покойника с кладбища 09:23
Volkswagen рискнул и выпустил кроссовер без крыши 09:11
На Камчатке обнаружили тело убитого медведем человека 09:10
В Дагестане лихач сбил насмерть пешехода 09:09
В США запретили возить в самолетах некоторые модели ноутбуков MacBook Pro 08:59
СМИ: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии 08:50
В Госдуме предложили запретить использовать старые автомобили 08:40
Переговоры "Барселоны" и "ПСЖ" по Неймару не принесли результата 08:26
Более 40 городов и сел могут пострадать от паводка в Хабаровском крае 08:15
Стал известен список приоритетных "тарифных целей" Трампа в отношении КНР 07:52
В шестом туре VAR будет работать на двух московских дерби 07:46
Акция "Хоровод мира" пройдет на ВДНХ 07:07
В Хабаровском крае подняли по тревоге около 2 тысяч военных 06:31
Врачи назвали опасной четырехдневную рабочую неделю 06:11
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна "Кроса" 06:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Почему горит тайга и как важен лес для Байкала
Почему горит тайга и как важен лес для Байкала
14.08.2019 10:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Напряженная ситуация

Калининградка вернула деньги за технику, сгоревшую из-за аварии на сетях
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 179(7937)
Жительница Калининградской области отсудила у управляющей компании больше ста тысяч рублей за бытовую технику, которая пришла в негодность из-за скачка напряжения. На электрическом столбе, расположенном на придомовой территории, перегорел нулевой провод. Суд решил, что отвечать за последствия аварии должна УК.
Первым делом надо получить заключение специалистов о причинах поломки техники. Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости Первым делом надо получить заключение специалистов о причинах поломки техники. Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости
Первым делом надо получить заключение специалистов о причинах поломки техники. Фото: Игорь Зарембо/ РИА Новости

Речь идет об одном из многоквартирных домов в городе Пионерском. Из-за скачка напряжения, который произошел в марте прошлого года, в квартире Ольги вышли из строя телевизор и игровая приставка. Через два дня после ЧП калининградка обратилась в управляющую компанию с заявлением о возмещении расходов. Однако там ей ответили, что УК не несет ответственности за участок сетей, на котором случилась авария.

Фото: iStock
Орловчанка отсудила за ржавчину на иномарке 1,5 миллиона рублей

Ольга обратилась в суд, попросив определить ответчика и взыскать с него деньги. Вопрос был непростым, поскольку старая управляющая компания, которая раньше обслуживала дом, обанкротилась. А новая не стала переоформлять документы, регулирующие пределы ответственности между ней и поставщиком энергии. В результате за состояние и обслуживание электрического столба, на котором перегорел провод, на бумаге не отвечал никто.

Светлогорский городской суд опирался на Гражданский кодекс РФ. Он решил, что действия управляющей компании, которая не инициировала переоформление документов, не соответствуют принципам добросовестного осуществления гражданских прав. При этом старая и новая УК заключили договор на предоставление услуг по обслуживанию общего имущества многоквартирных домов. То есть фактически действующая управляющая компания взяла на себя ответственность за содержание спорного участка сети, расположенного на придомовой территории.

Кроме того, Фемида опиралась на Закон РФ "О защите прав потребителей". Он позволяет потребителю, понесшему убытки в результате ненадлежащего оказания услуг, требовать их возмещения, компенсации морального вреда и штрафа. Так как УК отказалась удовлетворять требования Ольги в добровольном порядке, суд обязал ответчика выплатить ей штраф - 50 процентов от суммы компенсации убытков и морального вреда.

Управляющей компании придется выплатить 105 тысяч рублей - значительно больше цены телевизора

- Светлогорский городской суд решил взыскать с управляющей компании в пользу истицы более ста тысяч рублей, - отмечает начальник отдела по взаимодействию с общественностью и СМИ Калининградского областного суда Карина Усанова. - Из них стоимость ущерба, причиненного скачком напряжения, составила 66,9 тысячи рублей, компенсация морального вреда - одну тысячу рублей, штраф за неудовлетворение требований потребителя - порядка 34 тысяч рублей, расходы на проведение экспертизы - 3,5 тысячи рублей. Ответчик подал апелляционную жалобу в Калининградский областной суд, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение районного суда законным и обоснованным. Оно вступило в законную силу.

По словам Ольги, в победе она была уверена. Калининградка трудится главным бухгалтером - в работе она сталкивалась и с вопросом разграничения балансовой принадлежности электросетей, и с вопросом правопреемственности при банкротстве и ликвидации организаций. Свои интересы в суде Ольга защищала самостоятельно, без помощи юриста.

Волгоградка отсудила у Сочинского парка почти 150 000 рублей за травму

- Конечно, если скачок напряжения случился в квартире, разумны опасения, не ваша ли проводка тому виной. Но в момент ЧП я видела провод, тлевший на улице. Поэтому было очевидно, что авария произошла за пределами квартиры, - рассказала она корреспонденту "Российской газеты". - Я предлагала соседям, у которых тоже сгорели телевизоры, пойти в суд вместе со мной, но они не захотели. А я считаю, что свои права надо отстаивать. Получив от УК отказ, я отвезла технику в Калининград в бюро судебной экспертизы и оценки. Экспертиза подтвердила, что техника вышла из строя по причине высокого напряжения в сети, а до аварии находилась в исправном состоянии. И уже с результатами экспертизы я обратилась в суд.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

СМИ назвали принадлежность приблизившегося к борту Шойгу истребителя НАТО
Бурджанадзе: Власти Грузии занизили ущерб от потери российских туристов
В Госдуме предложили запретить использовать старые автомобили
Врачи назвали опасной четырехдневную рабочую неделю
Володин: Решение о гражданстве Украины для россиян принято в США