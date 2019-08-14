Третья и четвертая линии трамвайной сети "Чижик" от станции метро "Ладожская" до Ириновского моста и до станции Ржевка должны начать работу меньше чем через месяц. Такую задачу поставил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства.

Напомним, что проект скоростной трамвайной сети в восточной части города реализуется на условиях концессионного соглашения с 2018 года. Это первый подобный проект в России. Два маршрута трамвая были открыты в марте и декабре 2018 года.

Первая часть трамвайной линии от Хасанской улицы до Ладожского вокзала была открыта 7 марта 2018 года. За два года компания-концессионер построила 6,4 километра трамвайных путей и 18 современных остановочных пунктов на проспекте Наставников.

На линии используются самые длинные в мире белорусские трамвайные вагоны "Чижик" (длиной 33,45 метра) с двумя кабинами управления и пассажировместимостью до 376 человек. Вагоны оборудованы системами кондиционирования, видеонаблюдения, подзарядкой USB. Есть удобные площадки для въезда детских и инвалидных колясок. Оплатить проезд в новом трамвае можно наличными, карточкой или с помощью телефона.

А в декабре 2018 года был открыт участок по проспекту Наставников к станции метро "Ладожская". Работы на третьем и четвертом участках планируется завершить к 1 сентября, после чего парк будет ежедневно выпускать на линию 21 трамвай. Также там появятся оборудованные системами видеонаблюдения "умные" остановки общественного транспорта, на которых можно будет вызвать такси, оплатить счета, получить справочную информацию на пяти языках.

Опыт реализации концессионного соглашения позволит в дальнейшем привлекать частные инвестиции к созданию трамвайных линий, что выгодно для города. В перспективе подобная модель и новые технологии могут быть использованы для создания трамвайных линий в Колпино, Шушарах, Красном Селе, Рыбацком. Планируется, что концессионер после запуска "Чижика" осенью представит проект продления трамвайного маршрута до Всеволожска.