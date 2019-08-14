Трудовой стаж современного человека сейчас составляет около полувека. Большинство граждан нашей страны начинают работать в возрасте около 20 лет и не уходят на пенсию в срок, определенный государством. Однако технический прогресс с каждым годом все ускоряется, уходят в прошлое профессии, которые совсем недавно были весьма востребованными. Например, оператор ЭВМ для современной молодежи - это почти то же самое, что извозчик. И эксперты предупреждают: нам неизбежно придется либо учиться всю жизнь, поддерживая квалификацию, либо задумываться о смене сферы деятельности. Помочь в этом может услуга профориентации, которую в Северной столице бесплатно предоставляет городской Центр занятости населения, подведомственный комитету по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.

Как пояснил корреспонденту "РГ" первый заместитель председателя комитета Николай Рогачев, профориентация способна дать ответы сразу на несколько блоков вопросов: гражданину не только окажут помощь в выборе сферы деятельности (к чему он больше имеет склонность и, как следствие, хорошие перспективы самореализации), но и проведут карьерное консультирование: какие профессии в настоящее время больше востребованы на рынке труда, как в выбранной или рекомендованной сфере соотносятся предложение и спрос, по каким специальностям необходимо выдерживать профессиональные стандарты, то есть соответствовать определенным требованиям. Кстати, на Санкт-Петербургском портале по профессиональной ориентации граждан можно ознакомиться как с самими стандартами, так и с профессиограммами, помогающими выбрать сферу приложения своих умений и навыков: "Человек - техника", "Человек - природа", "Человек - человек". А видеопрофессиограммы дают представление, какими качествами нужно обладать и чем конкретно придется заниматься, если соискатель хочет стать водителем лимузина, печником или термистом. Есть и более привычные варианты: швея, токарь, столяр, ландшафтный архитектор.

Сама услуга профориентации состоит из двух этапов: тестирование и работа с психологом соответствующей квалификации. И хотя в интернете сегодня можно найти любые тесты (в том числе и такие, которые "помогут" выбрать будущую профессию), специалисты предупреждают: на самом деле такое тестирование не более чем развлечение. Например, автору этой статьи (филологу по образованию) онлайн-тест по профориентации выдал следующий результат: "Страховой агент. Банковский специалист. PR-менеджер. Маркетинг. Педиатр. Терапевт. Психиатр. Предприниматель".

- Каким бы совершенным ни был тест, у человека всегда есть индивидуальные особенности, и только в процессе живого человеческого общения их можно правильно интерпретировать и учесть, - поясняет Рогачев. - У нас имеется целый штат высокопрофессиональных опытных психологов, и это один из самых ценных активов, которыми располагает служба занятости Санкт-Петербурга.

Согласно статистическим данным комитета, более трети от общего числа профориентационных услуг центр оказывает молодежи - возрастным группам от 14 до 18 и от 18 до 29 лет. Первые только выбирают жизненный путь (16 процентов от общего числа профориентационных услуг, оказанных центром в 2018 году), и исследования показывают, что на выбор подростков значительное влияние оказывают предпочтения родителей, тот образ будущего, который они видят для своего чада. Проведенное в прошлом году исследование на тему, как школьники старших классов выбирают образовательную организацию для дальнейшего обучения, показало, что в числе факторов, влияющих на выбор, доля родителей достигает 73 процентов. То есть подростки не сами выбирают то, что нравится, к чему есть склонность, а полагаются на мнение родителей, которые в свою очередь ориентируются на пример успешного родственника или соседа: "Будешь бухгалтером - без работы не останешься".

- Это справедливое утверждение, но, возможно, оно сделает обычного бухгалтера из гениального математика, - отмечает Рогачев.

Поэтому ежегодно около 17 процентов всех профориентаций психологи и специалисты центра проводят для молодых людей, по тем или иным причинам разочаровавшихся в выбранной профессии. В прошлом году из 13 тысяч человек этой возрастной группы, которые захотели получить консультацию по выбору профессии, 79 процентов оказались неработающими. В этом году за профориентационной услугой обратились уже почти девять тысяч человек в возрасте от 18 до 29 лет.

Специалисты подчеркивают: выбор профессии и сферы приложения труда - это личный выбор человека. Если результаты профориентационного исследования совпали с тем, что соискатель ощущает, это его сильно укрепит. Если же результаты не соответствуют ожиданиям, к ним чаще всего отнесутся критически. Однако если консультаций по профессиональному ориентированию будет несколько - в Центре занятости населения, в других учреждениях (есть подведомственная комитету по молодежной политике организация "Вектор" - государственное учреждение, которое целевым образом работает по профориентации молодежи), в вузах и образовательных центрах - и все они будут давать схожие рекомендации, то стоит как минимум задуматься.

- Если вы видите, что то, к чему вы готовитесь, чего желаете, расходится с тем, что говорит вам психолог, то необходимо либо сознательно принять имеющиеся риски: что вам быстро надоест, что наступит эмоциональное выгорание, - поясняет Рогачев, - либо еще раз задуматься. Хорошо бы, чтобы каждый, кто выходит на рынок труда и выбирает дело всей жизни, понимал, что это его выбор и его ответственность. Особенно для молодежи.

Кстати, эмоциональное выгорание на работе в мае нынешнего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала болезнью. Она определяется как "синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удается справиться" и под таким описанием внесена в каталог Международной классификации болезней (МКБ-11). Однако психологи не советуют "рубить сплеча" и пытаться сменить сферу деятельности кардинально. Даже в том случае, если на прежнем месте работы все не просто не радует, а по-настоящему бесит.

- Не стоит сгоряча все бросать. Нужно обязательно учитывать, есть ли у вас определенные обязательства - ипотека, кредиты, маленькие дети, родители на содержании, - объясняет ведущий психолог отделения профессионального обучения, профессиональной ориентации и психологической поддержки АЗН Московского района Валентина Белова. - Однако если человек категорически не хочет работать на прежнем месте, нужно поискать альтернативные варианты смежного характера. Уйти с прежнего места и должности и найти похожую работу, но с меньшей ответственностью или вовлеченностью. Ведь после полной смены сферы деятельности человек вне зависимости от возраста становится молодым специалистом, и не факт, что он сможет заново построить карьеру с нуля и такую, как хочется. Тем более что и новая работа может не понравиться.

Если эмоциональное выгорание на работе вас все же настигло, то прежде всего надо проанализировать причины, советует психолог. Возможно, не сложились отношения с коллективом. А возможно, отторжение вызывает не сама профессия, а сопутствующие обязанности. Например, многие из экономистов, нашедших работу в банковской сфере, по факту исполняют обязанности менеджеров по работе с клиентами. И если человек плохо переносит общение с большим количеством посторонних людей, то ему надо не из банка уходить, а искать другую должность, более закрытого характера - от офис-менеджера (там все свои) до специалиста в сфере товарного учета (там только бумажки и цифры).

- Сейчас заканчивается та эра, когда в молодости можно было получить образование и потом всю жизнь работать на одном месте, - продолжает Валентина Белова. - Наиболее востребованными останутся те профессии, где робот не может заменить человека, а неквалифицированный труд будет все больше дешеветь. Поэтому сегодня должны учиться все и всегда, весь период трудоспособного возраста.

Самое главное, подчеркивают специалисты, к смене профессии и сферы деятельности не надо относиться как к личностному краху: "Я выбрал неправильную работу" или "Я ничего не добился в выбранной сфере". Николай Рогачев приводит в пример своих родителей, которым в 1990-е годы пришлось менять сферу деятельности, "потому что некоторые сферы народного хозяйства прекращали свое существование прямо на глазах". "Не могу сказать, что они несчастные люди", - отмечает он.

В подчинении у Рогачева три начальника отделов, которые получали первое образование и опыт работы не в сфере государственного управления; Валентина Белова признается, что ей пришлось поработать в свое время и офис-менеджером, и бухгалтером по первичной документации. Людям, которые не зациклены на своем положении и статусе, новую профессию и себя в этой профессии найти бывает проще, отмечают эксперты. Наиболее показательная категория в этом плане - бывшие военные. Они выходят на пенсию в достаточно молодом возрасте и в 40-45 лет вынуждены приспосабливаться к жизни "на гражданке". Многие идут по наиболее легкому пути и с помощью бывших сослуживцев "оседают" в службах безопасности или кадровых отделах коммерческих компаний. Однако специализированные биржи предлагают им варианты от переводчика до гейм-дизайнера, а в Петербурге проводится переобучение по специальностям "Государственное и муниципальное управление", "Информационные технологии. Базы данных (MS Excel, MS Access, 1С:Предприятие 8)", "Менеджмент организации".

За последние два года около половины (44 процента) всех услуг по профориентации было оказано гражданам в возрасте от 29 до 50 лет. В 2018 году таких соискателей было 32 тысячи человек, за семь месяцев текущего года - уже 24 тысячи. Кому-то подойдет самозанятость - сейчас многие пекут торты на заказ, шьют игрушки или одежду, занимаются уборкой квартир. Однако в подобной ситуации ты сам себе и начальник, и подчиненный, и менеджер по продажам, и отдел кадров - не все способны выдержать такую нагрузку. Зато для кого-то остается наиболее важным пунктом позиция в компании, а для кого-то - работа близко к дому или свободный график. Наконец, стоит задать себе еще вот какой вопрос, считает психолог: "Какую часть моей жизни должна занимать работа - ушел и закрыл дверь или готов быть на связи 24 часа?" Ответы на эти и другие вопросы, найденные вместе со специалистом в сфере психологии труда, позволяют сделать выбор более осознанным.

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Санкт-Петербургский портал по профессиональной ориентации граждан http://pkp.r21.spb.ru/

Профориентационную консультацию может получить человек любого возраста и статуса в любом районном Агентстве занятости, запись на конкретное время доступна через портал r21.