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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Поле "чудес"

В Калининградской области суд обязал чиновников построить дорогу к участку многодетной семьи
Текст: Ульяна Вылегжанина ("Российская газета", Калининград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(7938)
Эту землю льготники получили еще в 2017 году, но приступить к строительству дома так и не смогли. От ближайшей асфальтированной улицы участок отделяет поле, через которое не может проехать ни легковая машина, ни даже строительная техника.

Наделы с "сюрпризом" сформировали для многодетных семей власти Черняховска. На бумаге новую улицу назвали Молодежной, но в реальности чиновники просто "нарезали" землю на отшибе города, не озаботившись прокладкой подъездных путей. Участки в этом неблагоустроенном районе получили более десяти многодетных семей. Одна из них обратилась с жалобой в прокуратуру. В надзорном ведомстве рассудили, что отсутствие дороги лишает родителей возможности реализовать свое право на строительство жилья, и обратились в суд.

В Липецкой области многодетным семьям компенсируют строительство жилья

Представитель муниципалитета на процессе заявил: администрация считает нецелесообразным строительство дороги из-за нехватки денег и небольшого процента освоенности улицы. Однако суд встал на сторону многодетной семьи. До 1 июля 2020-го администрация Черняховского городского округа должна построить дорогу с твердым покрытием, которая соединит спорный участок с ближайшей асфальтированной улицей.

Это уже второе подобное дело, которое пришлось рассматривать черняховскому суду. В прошлом году в прокуратуру пришла семья, получившая землю в другом районе Черняховска, но в остальном жалобы были схожими. Администрация выделила землю более чем десяти льготникам, все участки отделяет от ближайшей дороги труднопроходимое поле. Суд также разделил позицию прокуратуры.

От ближайшей асфальтированной улицы участок отделяет поле, через которое машины проехать не могут

- Рекомендуем всем многодетных родителям, которые столкнулись с подобными сложностями, обращаться в прокуратуру, чтобы мы могли в ваших интересах обратиться в суд, - подчеркивает старший помощник прокурора Калининградской области Ирина Ивонинская. - Это касается жителей всех муниципалитетов, и в том числе, разумеется, Черняховска, где уже сложилась положительная судебная практика. Кроме того, надеемся, что в Черняховске благодаря двум решениям суда удастся решить проблемы более чем 20 семей, получивших землю в неблагоустроенных районах. Ведь муниципальные власти в любом случае должны построить дороги к этим районам через поля. Мы будем это контролировать.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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