Наделы с "сюрпризом" сформировали для многодетных семей власти Черняховска. На бумаге новую улицу назвали Молодежной, но в реальности чиновники просто "нарезали" землю на отшибе города, не озаботившись прокладкой подъездных путей. Участки в этом неблагоустроенном районе получили более десяти многодетных семей. Одна из них обратилась с жалобой в прокуратуру. В надзорном ведомстве рассудили, что отсутствие дороги лишает родителей возможности реализовать свое право на строительство жилья, и обратились в суд.
Представитель муниципалитета на процессе заявил: администрация считает нецелесообразным строительство дороги из-за нехватки денег и небольшого процента освоенности улицы. Однако суд встал на сторону многодетной семьи. До 1 июля 2020-го администрация Черняховского городского округа должна построить дорогу с твердым покрытием, которая соединит спорный участок с ближайшей асфальтированной улицей.
Это уже второе подобное дело, которое пришлось рассматривать черняховскому суду. В прошлом году в прокуратуру пришла семья, получившая землю в другом районе Черняховска, но в остальном жалобы были схожими. Администрация выделила землю более чем десяти льготникам, все участки отделяет от ближайшей дороги труднопроходимое поле. Суд также разделил позицию прокуратуры.
- Рекомендуем всем многодетных родителям, которые столкнулись с подобными сложностями, обращаться в прокуратуру, чтобы мы могли в ваших интересах обратиться в суд, - подчеркивает старший помощник прокурора Калининградской области Ирина Ивонинская. - Это касается жителей всех муниципалитетов, и в том числе, разумеется, Черняховска, где уже сложилась положительная судебная практика. Кроме того, надеемся, что в Черняховске благодаря двум решениям суда удастся решить проблемы более чем 20 семей, получивших землю в неблагоустроенных районах. Ведь муниципальные власти в любом случае должны построить дороги к этим районам через поля. Мы будем это контролировать.