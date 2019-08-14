В Устьянском районе Архангельской области завершился "Лесоруб XXI века" - уникальный чемпионат России, участники которого соревнуются на лучших мировых образцах лесозаготовительной техники. Операторы форвардеров, харвестеров, гидроманипуляторов приехали в устьянскую Малиновку из 19 регионов России, а также из Белоруссии, Германии, Италии, Канады, Норвегии, Польши, США, Финляндии, Франции, Швеции и Японии. Организаторы "Лесоруба" - правительство Поморья, минпромторг РФ, а также Федеральное агентство лесного хозяйства.

- Этот проект мы начинали с десяти команд-участниц, а сегодня их уже семьдесят. Соревнования стали важным ежегодным событием для лесной отрасли России, - сказал губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

В этом году кубок чемпионов завоевали лесорубы Карелии, второй в командном зачете стала архангельская группа компаний "УЛК", а третье место у "Илим". Впервые прошел чемпионат профессионального мастерства среди молодежи - ForestSkills.

Между тем в деловую программу "Лесоруба" вошла тема государственных и банковских инвестиций в развитие отрасли. Так, сегодня в России объем несырьевого экспорта планируется увеличить в два раза. А лесной комплекс, по словам представителя минпромторга РФ Григория Гусева, это третья несырьевая отрасль промышленности по экспорту. Причем его объем не снижается, а в банках создаются департаменты, которые занимаются исключительно сферой ЛПК. "Новая нефть" - так теперь принято называть российский лес.

В Поморье уже сегодня практически весь лесной экспорт - не сырьевой. Кстати, по словам гендиректора группы компаний "УЛК" Владимира Буторина, ни одного кубометра круглого леса не будет вывозиться также из Пинежского района Архангельской области, где УЛК строит самый большой в России комплекс по глубокой переработке древесины. Инвестировать в строительство будет банк "Открытие" - соглашение об этом подписано на полях форума. Более того, компания изучает возможность строительства в Архангельской области собственного ЦБК.

Говорилось на деловом завтраке "Лесоруба" и о том, что лесной бизнес не всегда успевает реагировать на меняющиеся нормы государственной поддержки:

Правительство планирует субсидировать строительство домов из дерева

- К примеру, субсидировали транспортировку пеллет по всему миру в размере 80 процентов от стоимости. Постановление отработало год - сократили до 20 процентов. Но ведь бум строительства пеллетных заводов уже начался! - говорит Владимир Буторин. - Причем многие рассчитывали не только на сырье с нулевой себестоимостью - опилок: кто-то планировал перерабатывать балансы или щепу с рентабельностью не более 20-30 процентов. В итоге многим пришлось останавливаться. Одним словом, отрасли нужны долгосрочные меры поддержки: пусть небольшие, но чтобы все четко понимали, что они будут действовать, к примеру, 10 лет.

К слову, на господдержку теперь могут рассчитывать и те, кто планирует собственный "лесной" проект - строительство дома.

- Для нашей территории это традиционная технология последние... лет 800, - сказал в интервью "РГ" Игорь Орлов. - Речь о том, чтобы отрегулировать все процессы в деревянном домостроении - с точки зрения проектирования, финансирования через ипотечные программы. Нам сегодня необходим институт строительства деревянных домов, включающий создание современных систем жизнеобеспечения и инфраструктуры, безопасности. Но вначале нужно запустить все доступные финансовые и юридические механизмы.

А Григорий Гусев сообщил, что в эти дни в правительстве России согласовывается 50-процентное субсидирование первоначального взноса на ипотеку при строительстве деревянного жилого дома. В итоге с учетом средней стоимости дома в три с половинной миллиона рублей сумма субсидии может составить 350 тысяч.

Тем временем архангельский лес растет... в "цифру". Так, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков отметил во время чемпионата сочетание виртуальных технологий и экологии, а Игорь Орлов предложил юным победителям конкурса "лесной" робототехники разработать автоматизированный способ посадки сеянцев с закрытой корневой системой: ведь вместо каждого вырубленного дерева лесозаготовители скоро должны будут высаживать два новых.

Акция

Холодное лето 2019-го идеально подходит для посадки леса. В рамках чемпионата жители Устьянского района, губернатор Игорь Орлов, глава минкомсвязи РФ Константин Носков, начальник департамента лесного хозяйства по СЗФО Алексей Эглит посадили 12,5 тысячи сеянцев сосны - через несколько десятков лет когда-то заброшенный лесной карьер Ровдушки превратится в сосновый бор. Кстати, каждый год в Архангельской области выращивается более 10 миллионов сеянцев хвойных пород. Главное правило: сколько вырубили - столько и посадили.