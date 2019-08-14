В Карелии соцработница убила инвалидов - брата и сестру

В Карелии завершили расследование уголовного дела в отношении работницы Центра социального обслуживания населения Питкярантского муниципального района. Она убила брата и сестру, являющихся инвалидами, ради денег.

Против обвиняемой возбудили дело по двум статьям: 105 УК РФ - убийство двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии, из корыстных побуждений и 162 УК РФ - разбой с причинением тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, в ноябре прошлого года социальный работник пришла в квартиру, в которой проживали инвалиды - 58-летний мужчина и его 55-летняя сестра. С собой у нее был нож.

Женщина нанесла брату и сестре многочисленные ножевые ранения, от которых они скончались на месте происшествия. Ее добычей стали чуть более 260 тысяч рублей. Забрав деньги, сотрудница центра скрылась.

Подозреваемую задержали и заключили под стражу. Следствие собрало достаточную доказательную базу и направило уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.