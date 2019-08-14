В крупной аварии в Ленобласти погибла женщина

Крупная авария произошла сегодня около половины десятого утра в деревне Ушаки Тосненского района Ленинградской области. В столкновении трех автомобилей погибла женщина, травмированы ребенок и мужчина.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП случилось на 637-километре автодороги "Россия". Автомобиль Skoda Kodiaq под управлением 42-летней женщины вначале выехал на полосу встречного движения там, где это запрещено, задел встречный Hyundai i20 (за рулем был 27-летний молодой человек) и лоб в лоб столкнулся с Peugeot Expert.

Люди, находившиеся в последней машине, пострадали больше всех. 59-летнего водителя и девятилетнего мальчика (в ГИБДД отмечают, что он ехал без детского кресла, а был просто пристегнут ремнем безопасности) увезла скорая помощь с травмами средней тяжести. 67-летняя женщина, сидевшая вместе с мальчиком на заднем сидении, скончалась на месте происшествия. Остальным участникам аварии госпитализация не потребовалась.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

Авария перекрыла часть оживленной федеральной трассы, в результате создалась многокилометровая пробка. На некоторое время был введен реверсивный режим движения. Сейчас автомагистраль полностью открыта для движения, пробки рассасываются.