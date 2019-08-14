В конце прошлой недели на Новгородскую область обрушились ливни такой силы, что местами полностью размыло дороги и снесло переправы. Некоторые населенные пункты оказались в изоляции. Больше всего от стихии пострадали Валдайский, Демянский, Маревский и Окуловский районы.

По данным МЧС, сейчас ситуация стабилизировалась. Но по-прежнему отсутствует проезд к пятнадцати населенным пунктам, в которых проживают 68 человек.

В ближайшее время властям предстоит решить вопрос с восстановлением дорог. По предварительной оценке, на это потребуется около 150 миллионов рублей.

Дорожники уже приступили к работам там, где это возможно. По словам министра дорожного хозяйства Новгородской области Станислава Шульцева, в полном объеме работы начнутся, когда сойдет вода. Однако это может произойти еще не скоро. Заместитель начальника новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валерий Прокопенко предупредил, что в ближайшие две недели погода снова может ухудшиться. В частности, сильные дожди ожидаются на юге и востоке региона.