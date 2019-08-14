Полная готовность жилого фонда к прохождению холодного сезона должна быть обеспечена к 1 сентября, а готовность систем теплоснабжения - до 20 сентября, то есть до начала периодического протапливания. Такое поручение дал ответственным лицам врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

По данным Смольного, в этом году в план подготовки к отопительному сезону были включены 15 ТЭЦ, 674 котельных и более 65 тысяч километров инженерных сетей. Готовность объектов инженерно-энергетического комплекса к настоящему времени составляет 85 процентов.

Особое внимание теплоэнергетики уделяют местам аварий и прорывов прошлых лет. Все проблемные участки должны быть приведены в порядок, а если потребуется, полностью заменены или реконструированы.

Второе направление подготовки - предотвращение теплопотерь. К 2020 году все петербургские крыши оборудуют по технологии "холодный чердак", которая не только скажется на счетах за отопление - ведь жильцам больше не придется "топить улицу", но и предотвратит образование наледи на кровлях. Всего такой модернизации потребовали около шести тысяч петербургских домов.

Наконец, третье направление - готовность снегоуборочной техники и персонала. По данным жилищного комитета, сейчас Петербургу не хватает примерно 20 процентов от штатной численности кровельщиков и дворников.

Решить эту проблему предполагается с помощью привлечения работников из других регионов - в предыдущие годы такой подход уже показал свою эффективность. В ЖК рассчитывают как минимум на 500 человек "уборочного десанта" одномоментно.

Кроме того, в планах городских властей закупить почти 500 единиц новой снегоуборочной техники - многофункциональные машины для уборки проезжей части и тротуаров, тракторы, малую технику со сменным оборудованием. Полный парк снегоуборочной техники будет сформирован к 1 декабря.

При уборке городских улиц, кстати, существуют еще две проблемы, которые Александр Беглов предложил решить с опорой на мнение горожан. Первая - использование реагентов, ее Александр Беглов так и назвал - "вопрос номер один" и предложил провести опрос жителей по каждому району отдельно: где использовать, а где нет.

А вторая - припаркованные автомобили, которые мешают уборке. Сейчас власти города стараются донести до граждан необходимость соблюдать его добровольно. Среди других предложений - полное перекрытие улиц для уборки и введение специальных дорожных знаков, запрещающих стоянку на тех или иных городских магистралях в определенные часы. Эти предложения врио губернатора Александр Беглов поручил проработать еще раз.