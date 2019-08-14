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14.08.2019 10:06
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

От медиков до юристов

В Петербурге откроется новый детский реабилитационный центр
Текст: Вадим Смирнов (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 179(7937)
Этой осенью в Санкт-Петербурге откроется первый реабилитационный центр для детей, перенесших заболевания перинатального периода. Техника закуплена и смонтирована, все работы практически завершены, дело за лицензионными процедурами.

- У меня пятеро маленьких внуков, и я понимаю важность такого центра для родителей и детей, - сказал врио губернатора Александр Беглов.

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На днях вице-губернатор Анна Митянина проверила готовность учреждения к вводу в эксплуатацию и осталась довольна. По ее словам, появление в Северной столице такого уникального центра станет заключительным моментом создания целой системы. Она будет включать наблюдение, лечение и реабилитацию детей, родившихся с экстренно низкой массой тела, малышей с нарушениями функций организма вследствие перинатальной патологии.

- Дальнейшая судьба младенца, выжившего и пролеченного на первичном этапе, зависит от того, насколько эффективно будет осуществлен процесс реабилитации, - отметила Анна Митянина. - Мы убедились в том, что центр отлично оснащен. Оборудование соответствует самым современным стандартам и с первых дней позволит активно включиться в процесс реабилитации.

Примечательно, что специалисты центра будут заниматься не только медицинской реабилитацией детей. Речь идет и о педагогической коррекции, и даже о социальной защите семьи, вплоть до психологического сопровождения и юридической помощи (родителям "сложных" детей приходится решать немало вопросов в правовом поле). Такого в России еще не было.

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- При создании центра наши специалисты изучали опыт зарубежных коллег, - рассказал главврач детской горбольницы № 1 Анатолий Каган. - Я не видел ни в одном учреждении на территории Российской Федерации, чтобы столько методик было собрано вместе и чтобы был такой единый подход - и социальный, и медицинский, и юридический. Мы являемся лидерами в этом направлении.

В новом учреждении будут работать врачи, коррекционные педагоги, логопеды, психологи, юристы - все профессионалы высочайшего уровня. Планируется, что первые пациенты смогут пройти реабилитационный курс длиной в три-четыре недели уже в начале осени.

Тем временем

В конце прошлого года жители поселка Хвойный (Красносельский район Петербурга) пожаловались Александру Беглову на отсутствие медицинских и социальных учреждений. Врио губернатора дал поручение исправить ситуацию, а сейчас проверил, что изменилось за прошедшее время. Перемены к лучшему очевидны. В поселке открыт временный офис врача общей практики, по расписанию приезжает передвижная врачебная амбулатория. В сентябре в бывшем помещении медсанчасти откроется филиал 93-й поликлиники с кабинетами терапевта и педиатра, боксом для инфекционных больных и процедурной, а также отделом районной службы социальной помощи. Сейчас здесь завершается ремонт, но аптечный киоск уже работает.

По многочисленным просьбам жителей Хвойного осенью будет открыт долгожданный продовольственный магазин и начнется ремонт дороги.

- Где бы люди ни жили - в центре города или на окраине, они все - петербуржцы, а значит, у них должны быть достойные социальные условия, - подчеркнул Александр Беглов.

Цифра

800 детей числятся в очереди для лечения в новом реабилитационном центре.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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