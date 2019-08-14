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14.08.2019 15:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Санкт-Петербурге итальянских туристов стало вдвое больше

Текст: Алексей Михайлов (Санкт-Петербург)

За первую половину 2019 года Санкт-Петербург посетило почти вдвое больше туристов из Италии, чем год назад. Если с января по июнь 2018 года в Северной столице побывали около 19 тысяч гостей из Италии, то за первое полугодие 2019 года их количество составило около 30 тысяч, сообщили в пресс-службе Смольного.

На 39 процентов увеличилось количество гостей из Франции: за первое полугодие Петербург посетили 44 тысячи французов. Число туристов из Германии выросло на 31 процент - с 39 до 50 тысяч.

По данным управления федеральной миграционной службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за первое полугодие Петербург посетили более полутора миллионов иностранных гостей, что на 15 процентов превышает данные аналогичного периода 2018 года.

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Городские власти связывают этот рост с роуд-шоу, которые были организованы комитетом по развитию туризма администрации Санкт-Петербурга в 2018 году в Германии и Италии. Масштабная рекламная кампания познакомила европейцев с культурно-историческим богатством города, его многочисленными туристическими преимуществами. В 2019 году осенние роуд-шоу состоятся в Бельгии, Испании, Португалии, Германии и Швейцарии.

Напомним, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поставил задачу по стимулированию туристического потока. По поручению вице-губернатора Олега Маркова комитет по развитию туризма совместно с комитетом по культуре актуализирует программу внесезонного туризма, которая позволит гостям города круглый год интересно проводить время в Петербурге.

Для упрощения визового режима действующий руководитель города предложил по примеру Владивостока ввести в Санкт-Петербурге электронную визу. Указом президента РФ это предложение утверждено, электронные визы начнут действовать с 1 октября 2019 года.

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