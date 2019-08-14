Власти Вологодской области собираются увеличить финансирование на приобретение квартир для детей-сирот.

По словам губернатора Олега Кувшинникова, в следующем году региону необходимо закрыть все судебные решения по предоставлению жилья сиротам. А в ближайшие три года планируется полностью ликвидировать существующую очередь в этой сфере. Сейчас в ней числится 2067 сирот. Ежегодно очередь увеличивается примерно на двести человек.

Необходимые средства губернатор поручил учесть в бюджете при защите государственных программ.

По данным начальника департамента строительства Вологодской области Дмитрия Буслаева, для обеспечения жильем всех нуждающихся детей-сирот необходимо почти два с половиной миллиарда рублей.

В настоящее время на эти цели на ближайшие три года предусмотрено более 1,8 миллиарда рублей из федеральной и областной казны. Предполагается, что это решит квартирный вопрос для 1585 человек.

- Завершено строительство 364 квартир для категории "дети-сироты", приобретено 37 квартир на вторичном рынке. Заключены государственные контракты на строительство еще 472 жилых помещений с вводом в 2019-2020 годах, - рассказал Дмитрий Буслаев. - Вопрос находится на особом контроле, работа по заключению новых государственных контрактов и предоставлению жилья детям-сиротам будет продолжена.