Девять тысяч дончан переселятся к 2024 году из непригодного жилья в новые дома

Накануне Дня строителя первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов наградил лучших представителей отрасли. Донские строители активно участвуют в решении задач, поставленных национальным проектом "Жилье и городская среда".

В рамках регионального проекта "Жилье" за шесть лет на Дону с учетом нынешнего года будет введено более 18 миллионов квадратных метров жилья. В 2019-м планируется сдать в эксплуатацию два миллиона 592 тысячи квадратных метров, это больше уровня прошлого года на 10,4 процента.

Отметим, что новые жилые дома появятся не в чистом поле, здесь сразу же предусмотрена социальная инфраструктура, строятся детские сады и школы. К 2021 году в области построят и реконструируют 14 школ в рамках национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Образование".

По словам Игоря Гуськова, уже в этом году в микрорайоне Суворовском введут в эксплуатацию школу на 1340 мест, а в жилом комплексе "Красный Аксай" в школу, рассчитанную на 1100 мест, детвора сможет пойти в следующем году. Кроме того, в 2020 году завершается реконструкция школы № 32, расположенной в Рабочем городке.

Школы строятся не только в донской столице. В Новочеркасске, Таганроге и Красном Сулине появятся новые учебные учреждения - первые два рассчитаны более чем на 1200 мест (каждая школа), третья - на 600 мест. Заканчивается масштабная реконструкция Верхнеталовской школы (Миллеровский район) и учебного заведения в станице Кривянской (Октябрьский район). А в помидорной столице Дона до конца 2020 года появится новая школа на 200 мест.

Успешно решается и проблема обманутых дольщиков: в июле этого года вручены ключи от 520 квартир в ЖК "Красный Аксай". Еще 195 квартир будут заселены в ЖК "Вересаево". Благодаря региональному проекту "Ипотека" в этом году господдержка будет оказана более 1000 молодым, многодетным семьям, а также гражданам, работающим в бюджетных сферах деятельности. В этом году на эти цели будет выделено 804 миллиона рублей. В общей же сложности объем регионального проекта "Ипотека" за шесть лет составит порядка 5 миллиардов рублей.

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" позволит переселить до конца 2024 года 9000 человек из 160 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда. До 1 сентября 2025 года на это выделено более 8,5 миллиарда рублей, в том числе 7,8 миллиарда из федерального бюджета.

- Задачи перед отраслью поставлены, их необходимо решить качественно и в срок, - отметил Игорь Гуськов, пожелав строителям здоровья, счастья, благополучия и новых достижений.