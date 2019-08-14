Девять тысяч дончан переселятся к 2024 году из непригодного жилья в новые дома

Новости

В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев 12:35
В России подорожали семь моделей Renault 12:33
Аксенов назвал инициаторов водной блокады Крыма 12:22
XI Московская премия Urban Awards 2019 пройдет в конце ноября 12:20
Под Тверью проверят данные о нападении стаи собак на ребенка 12:19
В комитете Госдумы по транспорту оценили идею запрета старых машин 12:17
Боксер Ярд пообещал нокаутировать Ковалева 12:15
В Карелии возбудили дело после посадки на мель теплохода "Сапфир" 12:14
Acura Type S показал будущее "заряженных" моделей марки 12:05
Лукашенко оценил развитие регионов Могилевской области 12:01
Военные из пяти стран десантировались на Эльбрус 12:01
В Москве подвели промежуточные итоги работы спасателей на мотоциклах 12:00
Камчатский вулкан Карымский выбросил пепел на 4,5 км 11:59
Появилось видео с места жесткой посадки вертолета на Камчатке 11:59
Видео: В Екатеринбурге из-под асфальта забил гейзер с горячей водой 11:56
В санатории, чей автобус попал в ДТП в Новороссийске, нашли нарушения 11:50
В Дербенте археологи нашли следы древнего жилья 11:48
Полиция Карелии проверит факт избиения мальчика за кражу колбасы 11:45
Военные отменили выезд жителей из поселка Ненокса 11:42
ЦОДД раскрыл адреса новых камер на дорогах Москвы 11:38
Приемный терминал для "Турецкого потока" построен на 95 процентов 11:35
В Астрахани экс-полицейского осудили за пытки электрошокером 11:30
Аномальная молния ударила у Северного полюса 48 раз 11:30
В Коми дожди отрезали жителей четырех сел от большой земли 11:27
В Нижнем Новгороде реабилитацией пациентов займутся роботы 11:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Почему горит тайга и как важен лес для Байкала
Почему горит тайга и как важен лес для Байкала
14.08.2019 12:23
Проект: В регионах

Девять тысяч дончан переселятся к 2024 году из непригодного жилья в новые дома

Текст: Ирина Варламова (Ростов-на-Дону)
Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Накануне Дня строителя первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов наградил лучших представителей отрасли. Донские строители активно участвуют в решении задач, поставленных национальным проектом "Жилье и городская среда".

Фото: Сергей Михеев/РГ
На Дону к учебному году откроют четыре новые школы

В рамках регионального проекта "Жилье" за шесть лет на Дону с учетом нынешнего года будет введено более 18 миллионов квадратных метров жилья. В 2019-м планируется сдать в эксплуатацию два миллиона 592 тысячи квадратных метров, это больше уровня прошлого года на 10,4 процента.

Отметим, что новые жилые дома появятся не в чистом поле, здесь сразу же предусмотрена социальная инфраструктура, строятся детские сады и школы. К 2021 году в области построят и реконструируют 14 школ в рамках национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Образование".

По словам Игоря Гуськова, уже в этом году в микрорайоне Суворовском введут в эксплуатацию школу на 1340 мест, а в жилом комплексе "Красный Аксай" в школу, рассчитанную на 1100 мест, детвора сможет пойти в следующем году. Кроме того, в 2020 году завершается реконструкция школы № 32, расположенной в Рабочем городке.

Школы строятся не только в донской столице. В Новочеркасске, Таганроге и Красном Сулине появятся новые учебные учреждения - первые два рассчитаны более чем на 1200 мест (каждая школа), третья - на 600 мест. Заканчивается масштабная реконструкция Верхнеталовской школы (Миллеровский район) и учебного заведения в станице Кривянской (Октябрьский район). А в помидорной столице Дона до конца 2020 года появится новая школа на 200 мест.

Успешно решается и проблема обманутых дольщиков: в июле этого года вручены ключи от 520 квартир в ЖК "Красный Аксай". Еще 195 квартир будут заселены в ЖК "Вересаево". Благодаря региональному проекту "Ипотека" в этом году господдержка будет оказана более 1000 молодым, многодетным семьям, а также гражданам, работающим в бюджетных сферах деятельности. В этом году на эти цели будет выделено 804 миллиона рублей. В общей же сложности объем регионального проекта "Ипотека" за шесть лет составит порядка 5 миллиардов рублей.

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" позволит переселить до конца 2024 года 9000 человек из 160 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда. До 1 сентября 2025 года на это выделено более 8,5 миллиарда рублей, в том числе 7,8 миллиарда из федерального бюджета.

- Задачи перед отраслью поставлены, их необходимо решить качественно и в срок, - отметил Игорь Гуськов, пожелав строителям здоровья, счастья, благополучия и новых достижений.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростовская область - регион развития
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аксенов назвал инициаторов водной блокады Крыма
СМИ назвали принадлежность приблизившегося к борту Шойгу истребителя НАТО
Число пострадавших при взрывах под Ачинском выросло до 40 человек
Власти Грузии занизили ущерб от потери российских туристов
Врачи назвали опасной четырехдневную рабочую неделю